Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La escena gastronómica mundial volvió a tener la atención puesta en Euskadi gracias a Asador Etxebarri, dirigido por Bittor Arginzoniz, que consiguió el puesto número uno en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026. Esta lista, que es considerada la más prestigiosa en el ámbito de la alta cocina, fue presentada en una ceremonia realizada en Lima, calificada como la capital gastronómica de América Latina y anfitriona por primera vez de este evento en Suramérica. El logro de Etxebarri es especialmente relevante, ya que durante los dos años anteriores ocupó la segunda posición y ha mantenido una presencia constante durante una década en el grupo de los diez primeros, de acuerdo con la información proporcionada.

Sigue a PULZO en Discover

Ubicado en Axpe, en el valle de Artxondo, Asador Etxebarri es ahora el cuarto restaurante de alta cocina española que alcanza la primera posición en esta importante lista, y el primero que lo hace desde el País Vasco. Antes de este triunfo, el galardón había sido conseguido por el célebre elBulli en cinco ocasiones entre los años 2002 y 2009, así como por El Celler de Can Roca en 2013 y 2015, y Disfrutar en 2024. Durante la ceremonia de premiación, Arginzoniz expresó su agradecimiento a quienes han acompañado este proyecto y puso énfasis en el valor de la técnica ancestral del fuego que emplean en su cocina. Destacó también la transmisión de conocimientos y pasión por parte de generaciones anteriores, lo que, según sus palabras, constituye un patrimonio cultural y gastronómico de gran valor.

De los restaurantes españoles presentes en los 50 mejores del mundo, Etxebarri se mantiene como el más destacado, seguido por DiverXO, del reconocido chef madrileño David Muñoz. DiverXO cayó del cuarto al noveno lugar después de tres años consecutivos entre los cuatro primeros. Enigma, con Albert Adriá al frente, ascendió del puesto 33 al 29, mientras que Elkano bajó de la posición 24 a la 33. El listado, en el pasado, también ha sido dominado por restaurantes peruanos como Central (2023) y Maido (2025).

En la presente edición, Latinoamérica incluye once restaurantes, entre ellos tres de Colombia: Quintonil en el puesto 4, Celele en el 31 y El Chato en el 46, que debuta en la clasificación. Perú cuenta con Kjolle (7), Mérito (13) y Mayta (45); Brasil está representado por Tuju (16) y Lasai (25); Chile, Ecuador y Argentina también figuran con un restaurante cada uno en la lista. Todo esto evidencia la diversidad y el auge del sector gastronómico en la región, según los datos contenidos en la nota original.

¿Por qué Asador Etxebarri es considerado el mejor restaurante del mundo en 2026?

De acuerdo con la información proporcionada, la excelencia del Asador Etxebarri radica en su dedicación a la técnica ancestral del fuego en la cocina, el liderazgo de Bittor Arginzoniz y la consistencia demostrada durante años en los primeros lugares del ránking de los 50 mejores restaurantes del mundo.

¿Cuántos restaurantes de Colombia y Perú figuran en la lista de los 50 mejores del mundo en 2026?

Según la lista revelada, Colombia está representada por tres restaurantes (Quintonil, Celele y El Chato), mientras que Perú también suma tres establecimientos (Kjolle, Mérito y Mayta) entre los 50 mejores, lo que evidencia el auge de la gastronomía latinoamericana en el ámbito internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.