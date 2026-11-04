Salir en bicicleta cuando cae la noche exige prestar atención a la visibilidad, especialmente en calles poco iluminadas, vías urbanas y recorridos donde se comparte espacio con otros vehículos. Para quienes buscan complementar su equipo de ciclismo, este kit de luces delanteras y traseras para bicicleta ofrece iluminación recargable, diferentes modos y un diseño portátil.

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El producto tiene un precio publicado de $ 51.687, con un descuento del 11 %. Su principal característica es una luz delantera anunciada con 1.200 lúmenes y un haz gran angular de 270 grados, acompañada de una luz trasera con cinco modos de funcionamiento.

Iluminación gran angular para recorridos nocturnos

La luz delantera está diseñada para proporcionar iluminación hacia el frente y ampliar la visibilidad lateral. Según la ficha comercial, incorpora lentes de emisión lateral y un haz de 270 grados que busca facilitar la identificación de la bicicleta desde diferentes ángulos.

El fabricante anuncia una potencia de 1.200 lúmenes, una característica que puede resultar atractiva para quienes circulan por caminos o calles con iluminación limitada.

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El faro delantero cuenta con tres modos:

Alto.

Bajo.

Flash estroboscópico.

La luz trasera, por su parte, incorpora cinco opciones: luz constante, flash alternativo, flash rápido, flash fluido y flash de respiración. Estas alternativas permiten modificar la señalización según el tipo de recorrido y las condiciones de visibilidad.

Aunque el kit busca mejorar la iluminación y hacer más visible al ciclista, no reemplaza otras medidas de seguridad, como el uso de elementos reflectivos, el respeto de las normas de tránsito y la conducción prudente.

Baterías recargables y conexión USB-C

Uno de los atributos del conjunto es su sistema de carga mediante USB-C. La luz delantera incorpora una batería de 2.600 mAh, mientras que la trasera tiene una batería de 1.200 mAh.

De acuerdo con la descripción del vendedor, el faro delantero puede funcionar hasta seis horas en modo alto y siete horas en modo bajo. La autonomía puede variar dependiendo del modo seleccionado y de las condiciones de uso.

Para la luz trasera, el fabricante anuncia una duración de hasta 430 horas, cifra que probablemente corresponde a determinados modos de bajo consumo. No se especifica con claridad bajo qué condiciones se alcanza ese tiempo, por lo que conviene verificar la autonomía esperada antes de comprar.

El kit también cuenta con un indicador de batería que parpadea cuando la carga cae por debajo del 20 %, según la ficha del producto.

Protección IP65 y montaje de liberación rápida

Las luces tienen una clasificación de protección IP65, que indica resistencia al polvo y a chorros de agua. Esta característica puede ser útil para quienes se movilizan en bicicleta y se encuentran con lluvia o salpicaduras durante sus recorridos.

Sin embargo, IP65 no significa que el producto sea sumergible. Para conservar su funcionamiento, es recomendable seguir las instrucciones del fabricante y evitar exponerlo a condiciones que excedan su nivel de protección.

Los soportes de liberación rápida permiten instalar o retirar las luces sin herramientas. Esto puede facilitar el proceso de recarga y el almacenamiento del equipo cuando la bicicleta queda estacionada.

¿A quién le serviría este kit de luces para bicicleta?

Este accesorio puede ser una alternativa para:

Ciclistas que realizan recorridos nocturnos por la ciudad.

Personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte diario.

Usuarios que salen a entrenar temprano en la mañana o después del atardecer.

Ciclistas que buscan luces delanteras y traseras recargables.

Quienes necesitan un sistema de iluminación compacto y fácil de retirar.

Las opiniones de compradores destacan la potencia de la luz delantera, la facilidad de instalación y la comodidad de la carga. Un usuario comentó que el haz amplio le resultó útil al pasar de avenidas iluminadas a calles residenciales más oscuras. Otros resaltaron su tamaño compacto y su facilidad de manejo.

Estas experiencias son individuales y no garantizan el mismo rendimiento en todas las condiciones de conducción.

En definitiva, este kit de luces LED para bicicleta reúne iluminación delantera de 1.200 lúmenes anunciados, cinco modos traseros, baterías recargables y protección IP65. Con un precio publicado de $ 51.687 y un descuento del 11 %, puede ser una opción para quienes buscan complementar sus accesorios de ciclismo y mejorar la visibilidad durante sus desplazamientos nocturnos.

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