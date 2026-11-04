Por: Portal Bogotá

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La prevención y la preparación frente a emergencias se han convertido en prioridades en el cuidado de los animales de compañía en la capital. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), actualmente la ciudadanía puede reclamar un sello adhesivo en las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, que permite identificar cuántos animales se encuentran en un hogar. Esta sencilla estrategia busca facilitar el trabajo de los equipos de rescate y de otras autoridades del Distrito Capital durante situaciones críticas como incendios, inundaciones o sismos. De este modo, los rescatistas pueden conocer de antemano la cantidad de "seres sintientes" que residen en una vivienda, optimizando tiempos y salvaguardando la vida tanto de las personas como de sus compañeros animales.

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El distintivo debe colocarse en la puerta principal de cada vivienda, con el objetivo de mejorar la comunicación y la transmisión de información en los momentos más apremiantes. En palabras de Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, "¿Y de qué sirve que entren a un hogar si no tienen la menor idea cuántos animales hay adentro? De nosotros depende esto y es lo que queremos en la administración de Carlos Fernando Galán con responsabilidad y que todos asumamos nuestro rol como comunidad animalista". Esta iniciativa representa un paso importante hacia la inclusión de los derechos y las necesidades de los animales en los procesos de gestión del riesgo de la ciudad, tal como se destaca en varias publicaciones oficiales de estas entidades en la red social X.

Junto a esta estrategia, las entidades ofrecen recomendaciones prácticas para quienes conviven con animales de compañía. En situaciones de emergencia, aconsejan mantener la calma y hablar con voz tranquila, ya que los animales pueden percibir y reaccionar al nerviosismo. También es fundamental ubicar a los animales en un lugar seguro, alejado de ventanas u objetos que puedan representar un peligro, y proceder a la evacuación utilizando correas, bozales o guacales. Además, se recomienda preparar con antelación un kit de emergencias que incluya agua, alimento, manta, carnet de vacunas, una foto del animal, bolsas para desechos, lista de contactos de emergencia y medicamentos si el animal los requiere, información que amplía el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) en su espacio digital. Estas medidas buscan fortalecer la resiliencia y el bienestar de todas las familias bogotanas, humanos y animales por igual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reclamar el sticker del IDPYBA para animales de compañía en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDPYBA, las personas interesadas en proteger a sus animales pueden reclamar el sello adhesivo en cualquier estación del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá. Este distintivo se instala en la puerta de la vivienda y permite a los equipos de rescate conocer cuántos animales hay en el hogar durante una emergencia.

¿Qué debe incluir un kit de emergencia para animales de compañía según el IDIGER?

Según las recomendaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), el kit de emergencia para animales de compañía debe contener agua, alimento, manta, carnet de vacunas, una foto del animal, bolsas para desechos, lista de contactos de emergencia y los medicamentos que necesite la mascota. Tener estos elementos listos ayuda a responder mejor durante situaciones críticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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