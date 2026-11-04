Por: Noticiero 90 minutos

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El cuidado facial ha adquirido protagonismo en la vida diaria de muchas personas, consolidándose como un pilar esencial dentro de las rutinas de belleza a nivel internacional. En este escenario, el skincare coreano, más conocido como K-beauty, ha logrado destacar no solo por su enfoque preventivo, sino también por la innovación en productos, ingredientes y técnicas centradas en mantener la piel sana e hidratada, como lo señalan marcas y plataformas especializadas en belleza y cosmética citadas en 90 Minutos.

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A diferencia de otros métodos que suelen tomar medidas cuando ya existen problemas visibles en la piel, la propuesta coreana insiste en cuidar y proteger la barrera cutánea antes de que surjan daños. Su aproximación se basa en la constancia y la prevención, respaldada por el uso regular de productos que ayudan a evitar la deshidratación y el deterioro prematuro de la piel. Un aspecto básico de este sistema es la hidratación en capas, donde se aplican productos según la ligereza de sus texturas, en un orden que comienza con tónicos, sigue con esencias, después sueros (“sérums”) y, finalmente, cremas hidratantes, de acuerdo con la misma fuente.

Si bien existe la percepción de que estas rutinas pueden extenderse hasta diez pasos, lo cierto es que se pueden personalizar según las necesidades y tipo de piel de cada persona, priorizando siempre la limpieza profunda, la hidratación adecuada y el uso diario de bloqueador solar para proteger la piel de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta y así prevenir manchas y envejecimiento prematuro.

Uno de los factores diferenciales del K-beauty radica en la diversidad de ingredientes empleados. Entre los más relevantes, la centella asiática destaca por sus propiedades calmantes que benefician la función protectora de la piel; el ácido hialurónico ayuda a retener la humedad; la niacinamida favorece el tono uniforme y la luminosidad; el té verde protege ante factores ambientales gracias a sus antioxidantes; y la mucina de caracol es altamente valorada por aportar hidratación y mejorar la textura cutánea, ejes que han sido clave en la popularidad de esta tendencia según lo informado por 90 Minutos.

Más allá del uso de múltiples productos, la esencia del skincare coreano radica en la constancia, la selección consciente de ingredientes y la adaptación de la rutina a las necesidades individuales, priorizando siempre una piel equilibrada, hidratada y protegida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la hidratación en capas dentro del skincare coreano?

La hidratación en capas es una técnica fundamental en el K-beauty y consiste en aplicar los productos de cuidado desde las fórmulas más ligeras hasta las más densas, siguiendo un orden específico: tónico, esencia, sérum y crema. Esta forma de aplicación busca maximizar la absorción y eficacia de cada producto para lograr una piel mejor hidratada, según destacan publicaciones especializadas mencionadas por 90 Minutos.

¿Cuáles son los ingredientes principales del skincare coreano y para qué sirven?

Los ingredientes más frecuentes en la cosmética coreana son la centella asiática, calmante y protectora de la piel; el ácido hialurónico, que retiene la hidratación; la niacinamida, mejorando el tono y la luminosidad; el té verde, rico en antioxidantes frente a factores externos; y la mucina de caracol, que contribuye a la hidratación y textura cutánea, de acuerdo con la información recogida por 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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