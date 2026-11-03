Hay días en los que uno se toma el tiempo de preparar la piel, aplicar la base, difuminar el corrector y sellar el maquillaje, pero el resultado no termina de convencer. A veces quedan marcas, otras veces el producto no se distribuye de manera uniforme y, en ocasiones, cuesta llegar a zonas pequeñas del rostro.

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Yo solía pensar que necesitaba cambiar de base o probar un corrector diferente. Sin embargo, también empecé a prestar atención a las herramientas que utilizaba para maquillarme. Tenía pocas esponjas, algunas ya estaban bastante desgastadas y no todas servían para trabajar las distintas zonas del rostro.

Por eso, encontré interesante este kit de esponjas de maquillaje de BS-MALL, que reúne diferentes formas y tamaños para trabajar con productos líquidos, cremosos y en polvo.

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Un kit con diferentes opciones para cada parte del rostro

El set incluye 14 piezas, entre esponjas de maquillaje y aplicadores triangulares, además de un estuche para guardarlos. La variedad de tamaños permite utilizar una herramienta distinta según el producto o la zona que se quiera trabajar.

Las esponjas están fabricadas con material sintético libre de látex y están diseñadas para utilizarse con base, corrector, BB cream y otros productos de maquillaje. Algunas tienen una punta más pequeña que facilita llegar al contorno de los ojos y los lados de la nariz, mientras que las superficies más amplias sirven para difuminar el producto en las mejillas y la frente.

Otro detalle práctico es que pueden utilizarse para diferentes acabados: las esponjas tradicionales se pueden humedecer para trabajar productos líquidos o cremosos, mientras que los aplicadores triangulares resultan útiles para distribuir polvo y hacer retoques.

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El estuche también hace la diferencia

Uno de los detalles que más llaman la atención de este kit es que incluye un recipiente para guardar las piezas. Esto resulta útil para mantenerlas organizadas, evitar que queden expuestas al polvo y transportarlas cuando se necesita llevar maquillaje fuera de casa.

Eso sí, tener un estuche no reemplaza la limpieza de las esponjas. Lo recomendable es lavarlas con regularidad, dejarlas secar completamente al aire y evitar guardarlas húmedas, para reducir la acumulación de microorganismos.

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¿Para quién puede ser útil este kit?

Esta alternativa puede funcionar para quienes están empezando a construir su colección de herramientas de maquillaje, quienes utilizan diferentes productos en su rutina o quienes quieren tener aplicadores de varios tamaños sin comprarlos por separado.

También puede ser una opción para organizar mejor el maquillaje de viaje, gracias a la variedad de piezas y al recipiente incluido.

Al final, no siempre se trata de comprar más productos de maquillaje. En ocasiones, revisar las herramientas que utilizamos puede ayudar a mejorar la manera en que aplicamos los que ya tenemos.

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