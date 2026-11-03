GHome vs. Govee: dos enchufes inteligentes con funciones diferentes

Los enchufes inteligentes son una alternativa para incorporar funciones de automatización a los aparatos eléctricos que ya se tienen en casa. Con ellos es posible encender o apagar dispositivos desde una aplicación, establecer horarios y, en modelos compatibles, utilizar asistentes de voz.

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Sin embargo, no todos ofrecen las mismas características. Mientras algunos están pensados para controlar aparatos individuales, otros también funcionan como extensiones que permiten conectar varios equipos en un mismo lugar.

Para esta comparativa seleccionamos dos alternativas disponibles en Amazon: el paquete de enchufes inteligentes de GHome y el extensor de tomacorriente inteligente de Govee. Estas son sus principales diferencias.

1. GHome Smart Plug: una opción para automatizar varios aparatos

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El paquete de enchufes inteligentes de GHome está pensado para quienes quieren empezar a automatizar diferentes espacios de la casa sin instalar un sistema complejo. Su presentación incluye cuatro unidades, cada una diseñada para conectarse directamente a una toma de corriente.

Entre sus funciones principales está el control remoto desde la aplicación GHome, además de la posibilidad de establecer horarios y temporizadores para encender o apagar los dispositivos conectados. También permite agrupar varios enchufes y controlarlos desde la misma aplicación.

Es compatible con Alexa y Google Assistant, aunque primero se debe configurar desde la aplicación de GHome y vincular posteriormente el asistente de voz. Otro detalle importante es que funciona con redes Wi-Fi de 2,4 GHz y no requiere un concentrador adicional.

Por su formato, puede ser útil para automatizar lámparas, ventiladores pequeños, humidificadores o luces decorativas en diferentes habitaciones. Su capacidad nominal es de 10 amperios y 120 voltios, por lo que es importante verificar que el aparato conectado esté dentro de esos límites.

Lo más destacado: incluye cuatro enchufes independientes y permite programar el funcionamiento de distintos dispositivos desde una misma aplicación.

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2. Govee Smart Plug Outlet Extender: más conexiones en un solo lugar

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A diferencia de GHome, el dispositivo de Govee funciona como un extensor de tomacorriente de tres lados. Su propuesta combina varias conexiones eléctricas con funciones inteligentes y elementos adicionales para organizar un espacio de trabajo o una mesa de noche.

Cuenta con dos tomas inteligentes que se pueden controlar desde la aplicación Govee Home o mediante comandos de voz con Alexa y Google Assistant. También incorpora cuatro tomas que permanecen encendidas, dos puertos USB y una luz nocturna RGB que permite personalizar la iluminación.

Entre sus características adicionales se encuentran la protección contra sobretensiones y sobrecargas, una carcasa de material retardante de llama y un sistema de fijación con tornillo para mantener el dispositivo asegurado en el tomacorriente.

Esta alternativa puede resultar práctica para espacios en los que se conectan varios equipos al mismo tiempo, como una oficina en casa, un escritorio o una mesa de noche. No obstante, es importante tener presente que solo dos de sus tomas tienen control inteligente; las otras cuatro funcionan como conexiones convencionales.

Lo más destacado: reúne seis tomas eléctricas, dos puertos USB y luz RGB en un solo dispositivo, además de ofrecer control inteligente en dos de sus salidas.

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¿Cuál es la diferencia entre los enchufes GHome y Govee?

Aunque ambos permiten controlar dispositivos a distancia y son compatibles con asistentes de voz, sus diseños responden a necesidades distintas.

Característica GHome Govee Presentación Paquete de 4 enchufes Extensor de tomacorriente Tomas inteligentes 4 enchufes independientes 2 tomas inteligentes Tomas convencionales adicionales No 4 Puertos USB No 2 Control desde aplicación Sí Sí Control por voz Alexa y Google Assistant Alexa y Google Assistant Programación de horarios Sí Sí Funciones adicionales Temporizador y control grupal Luz RGB y protección contra sobretensiones y sobrecargas Wi-Fi 2,4 GHz 2,4 GHz

¿Cuál conviene comprar?

La elección depende principalmente de cómo se quiera utilizar el dispositivo. GHome puede ser la alternativa más conveniente para quienes buscan automatizar varios aparatos distribuidos en diferentes habitaciones, gracias a su paquete de cuatro enchufes independientes y sus funciones de programación.

Por otro lado, Govee destaca para quienes necesitan concentrar varias conexiones en un mismo espacio. Sus seis tomas, puertos USB, iluminación RGB y protección eléctrica lo convierten en una alternativa más completa para un escritorio, una oficina en casa o una mesa de noche.

En conclusión, GHome responde mejor a una necesidad de automatización distribuida, mientras que Govee ofrece más posibilidades para organizar las conexiones de un solo lugar. Antes de elegir, conviene revisar la compatibilidad eléctrica, el tipo de toma y la potencia de los aparatos que se van a conectar.

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