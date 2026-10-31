Halloween es una fecha en la que los gatos pueden quedar expuestos a situaciones que afectan su bienestar, especialmente cuando son perseguidos, disfrazados o manipulados sin tener en cuenta sus necesidades. Aunque algunas de estas acciones se hacen como parte de las celebraciones, pueden provocarles miedo y consecuencias que van más allá de una reacción momentánea.

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Las experiencias de estrés pueden elevar los niveles de cortisol en los felinos, una hormona relacionada con la respuesta del organismo ante situaciones de tensión. Cuando los animales enfrentan episodios de miedo o maltrato, su salud y comportamiento pueden verse afectados, por lo que es importante evitar cualquier actividad que los ponga en peligro. Desde hace siglos los gatos negros son perseguidos por creencias que los relacionan a brujería y rituales.

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El impacto también puede extenderse a los gatos que están bajo el cuidado de refugios. Las experiencias negativas pueden dificultar su adaptación a nuevos entornos y afectar sus posibilidades de encontrar una familia. Por eso, durante octubre, las recomendaciones de protección no solo están dirigidas a quienes tienen mascotas en casa, sino también a las comunidades que conviven con animales en condición de calle.

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Una de las principales medidas es mantener a los gatos en espacios seguros y tranquilos, lejos de ruidos fuertes, aglomeraciones y personas que puedan asustarlos. También se recomienda evitar los disfraces y las manipulaciones forzadas, pues las prendas y los movimientos que no son habituales pueden causarles estrés.

Otro aspecto importante es prevenir que los animales escapen durante las celebraciones. Para ello, conviene revisar puertas, ventanas y balcones, además de contar con mecanismos de identificación, como una placa con los datos de contacto o un microchip, que faciliten su localización en caso de extravío.

La protección también implica promover la adopción responsable y entender que tener un gato supone asumir sus cuidados y necesidades durante toda su vida. En el caso de los felinos que viven en la calle, los vecinos pueden organizarse para ofrecerles refugios y espacios donde estén protegidos de las condiciones externas y de posibles agresiones.

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Finalmente, el bienestar de los gatos durante Halloween depende también de la atención de la ciudadanía. Evitar perseguirlos, asustarlos o utilizarlos en actividades que les provoquen incomodidad, así como reportar situaciones de maltrato, son acciones que ayudan a reducir los riesgos. La celebración no debe convertirse en una amenaza para los animales.

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