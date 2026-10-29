Por: Noticiero 90 minutos

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La celebración de Halloween, que hoy mueve millones de dólares y es protagonista en diferentes países del mundo, tiene tras de sí una historia cargada de tradiciones profundas y transformaciones culturales. Aunque actualmente se asocia con disfraces, dulces y fiestas, su significado ha ido mucho más allá del sentido comercial. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, el origen de Halloween encuentra raíces tanto en tradiciones cristianas como en prácticas paganas celtas y romanas, donde la fecha suponía el final de la cosecha y el inicio de un periodo donde la frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos se diluía.

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El nombre Halloween deriva de la expresión inglesa "All Hallow Eve", es decir, víspera de Todos los Santos. Sin embargo, antes de la influencia cristiana, tanto los pueblos celtas como los romanos practicaban rituales en los que honraban a los ancestros y celebraban el cierre del ciclo agrícola. En el caso celta, el Samhain era la festividad druídica con mayor importancia, celebrándose exactamente en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Este evento, que marcaba el inicio del invierno y un nuevo año, suspendía las tareas cotidianas y abría las puertas a la creencia en la presencia de espíritus, benignos o malignos, entre los vivos. Para recibirlos y apaciguarlos, se dejaban ofrendas de comida en el umbral de las casas, lo cual dio origen al conocido "truco o trato".

Posteriormente, la expansión del Imperio Romano y la propagación del cristianismo adaptaron y resignificaron estas festividades paganas. La celebración de Todos los Santos se ubicó oficialmente el 1 de noviembre siguiendo un mandato del papa Bonifacio IV, integrando así ritos ancestrales en el calendario cristiano. Ya en Estados Unidos, y pese a las restricciones impuestas por los primeros colonos, la población irlandesa influyó decisivamente para mantener y transformar la celebración que, con el paso del tiempo, se consolidó como una fecha esencial de la cultura estadounidense, principalmente para los niños.

Pero Halloween no solo evoca alegría; en algunos casos, puede convertirse en motivo de miedo. El temor intenso a esta festividad se llama samhainofobia, un término empleado para referirse a quienes experimentan miedo extremo frente a los elementos y rituales asociados. Según Cleveland Clinic, estos episodios pueden implicar desde ansiedad hasta síntomas físicos como taquicardia o sudoración. No obstante, este término no está oficialmente reconocido como diagnóstico en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM), por lo que su identificación depende de la evaluación profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen celta y cristiano de Halloween?

Halloween nace de la intersección entre las creencias celtas, que celebraban el Samhain como el fin del ciclo agrícola y el inicio del invierno, y la tradición cristiana, que adaptó la fecha como la víspera de Todos los Santos por mandato del papa Bonifacio IV, según Noticiero 90 Minutos.

¿Qué significa la samhainofobia y cuáles son sus síntomas relacionados con Halloween?

La samhainofobia es el miedo intenso a Halloween y sus elementos, manifestado en síntomas de ansiedad, como taquicardia, sudoración y evitación de actividades relacionadas con la festividad. Aunque no existe como diagnóstico independiente en el DSM, puede ser identificada por profesionales de la salud mental.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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