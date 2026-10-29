Un chef mexicano de 44 años murió tras recibir varios disparos en un restaurante de Georgia, Estados Unidos. El ataque habría sido motivado por los celos del presunto agresor, quien lo acusaba de mantener una relación sentimental con su esposa, trabajadora del mismo establecimiento.

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La víctima fue identificada como Pablo Gutiérrez-Gallegos y el señalado como responsable es Daniel Roman-Cortez, también de 44 años. Según informó Blu Radio, el caso ocurrió en el restaurante Shandells Tequilas and Grill, ubicado en Doraville, en las afueras de Atlanta (Georgia).

El tiroteo se produjo poco después de la medianoche. Cuando la Policía llegó al establecimiento, encontró al cocinero tendido en el suelo con heridas de bala. Los equipos de emergencia que acudieron al lugar confirmaron su fallecimiento.

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De acuerdo con los reportes policiales citados por Blu Radio, Roman-Cortez habría disparado contra el chef porque sospechaba que tenía un amorío con su esposa, quien trabajaba como lavaplatos en el restaurante. La presunta infidelidad sería el motivo detrás del ataque, aunque las circunstancias del caso continúan bajo investigación.

Tras los disparos, el señalado intentó abandonar el lugar en una camioneta azul. Sin embargo, los uniformados lo interceptaron y lo detuvieron. Durante el procedimiento, el hombre reconoció su participación en el crimen con una frase que quedó consignada en el reporte policial: “Le disparé. Lo maté”.

Posteriormente, durante el interrogatorio, Roman-Cortez insistió en que creía que el cocinero mantenía relaciones sexuales con su esposa. Por estos hechos, enfrenta un cargo de asesinato y seis cargos de agresión agravada con arma, mientras permanece recluido en la cárcel del condado de DeKalb sin derecho a fianza. Hasta el momento, no se había anunciado la fecha de su próxima audiencia.

Dos clientes también resultaron heridos durante el ataque

La balacera no solo afectó al trabajador del restaurante. Según la información divulgada por Blu Radio, dos clientes sufrieron lesiones por fragmentos de vidrio que se desprendieron durante los disparos. Ambos recibieron atención médica y fueron dados de alta poco después.

El jefe de la Policía de Doraville, identificado como Deyette, aseguró que las autoridades continuarían recopilando pruebas para esclarecer lo sucedido y avanzar en el proceso judicial. En un comunicado, manifestó: “Nuestro departamento está comprometido a realizar una investigación exhaustiva y a buscar justicia para la víctima y su familia”.

La familia del chef recordó su vida y pidió apoyo

Mientras avanza el caso, los familiares de Gutiérrez-Gallegos han expresado su dolor por la pérdida. La hermana del cocinero abrió una campaña en GoFundMe para solicitar ayuda y describió al hombre como una persona amable que no acostumbraba tener problemas con los demás.

“Estamos profundamente devastados y con el corazón roto. Pablo era una persona increíblemente amable, un hombre que no se metía con nadie y no merecía irse de este mundo de esta manera”, escribió su hermana, según recogió Blu Radio.

Doris, esposa de la víctima, también habló con Univisión sobre el impacto de la tragedia en su familia. Recordó a Pablo como un hombre trabajador y un padre dedicado, que había criado como propios a los dos hijos que ella tuvo antes de su relación. Juntos tuvieron una niña de cuatro años llamada Paulina.

La mujer relató que el agresor sacó un arma y comenzó a disparar, sin darle tiempo a su esposo para defenderse. También explicó que la ausencia del cocinero ha afectado profundamente a su hija, quien era muy cercana a él y continúa preguntando por su padre.

Mientras la familia intenta afrontar la pérdida, las autoridades estadounidenses mantienen el proceso contra Roman-Cortez por el homicidio y las lesiones ocasionadas durante el tiroteo.

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