Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La desaparición reciente de varias personas en zona rural de Ataco, al sur del Tolima, se ha convertido en un hecho que despierta gran preocupación en las autoridades y la comunidad. De acuerdo con la información registrada, existe una preocupación especial por la posible participación de una estructura armada ilegal en estos hechos, en particular el Frente Gerónimo Galeano, señalado públicamente por la gobernadora Adriana Magali Matiz como responsable de garantizar la vida y la integridad de quienes aún no aparecen.

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La alerta aumentó tras el hallazgo de los cuerpos de Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y Arquímedes Perdomo González, de 25, quienes fueron asesinados en inmediaciones de un puente rural entre las veredas Guacamayas y Mangas, en el sector de Batatas, en este mismo municipio. Según lo reportado, junto a los cuerpos se halló un mensaje acusándolos de colaborar presuntamente con la Segunda Marquetalia, otra estructura armada. Sin embargo, versiones de personas que conocían a ambas víctimas contradicen la acusación, indicando que estas se dedicaban a la minería artesanal.

El caso no solo dejó dos víctimas mortales, sino que propició incertidumbre ante la desaparición de otras seis personas, identificadas como José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto, Duber Guluma Navarro y Sebastián Cortés. Hasta el momento, los allegados de estas personas siguen a la espera de información clara sobre su paradero, sin que se haya podido confirmar si todas las desapariciones están directamente relacionadas con el doble homicidio. Adicionalmente, existen versiones conocidas que atribuyen el ataque a la Comisión Gerónimo Galeano, lo cual coincide con el señalamiento hecho por la gobernadora Matiz, según la información oficial difundida.

Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía General de la Nación implementó diferentes acciones de búsqueda y la Alcaldía de Ataco coordinó un consejo de seguridad con la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Personería, la Defensoría del Pueblo y autoridades del departamento, con el fin de establecer medidas efectivas frente a la crisis. La gobernadora Matiz insistió en su llamado a las autoridades para dar prioridad a la protección de la vida de los ciudadanos, así como al esclarecimiento de los hechos y el retorno seguro de los desaparecidos. Por ahora, el seguimiento cercano a la investigación resulta clave para entender el impacto y las dimensiones de este suceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Frente Gerónimo Galeano y por qué lo señalan en los hechos de Ataco?

De acuerdo con las declaraciones públicas de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, el Frente Gerónimo Galeano es considerado parte de las disidencias de las FARC y ha sido señalado como responsable de responder por la vida e integridad de las personas desaparecidas en Ataco. Las versiones recogidas apuntan a esta estructura armada ilegal como posible autora de las desapariciones y homicidios recientes en esa zona.

¿Cuál es la relación entre las víctimas y la acusación de colaborar con la Segunda Marquetalia?

Junto a los cuerpos de las dos personas halladas sin vida en Ataco se encontró un mensaje que las acusaba de supuesta colaboración con la Segunda Marquetalia. Sin embargo, según personas que conocían a las víctimas, estas se dedicaban a la minería artesanal y no hay confirmación institucional de su vínculo con ese grupo, lo que deja en duda la veracidad del señalamiento y agrega más interrogantes sobre los móviles del crimen.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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