Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades en Ibagué incautaron 83 kilos de carne en mal estado durante una serie de operativos de control realizados en establecimientos comerciales de las inmediaciones de la calle 21. De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Secretaría de Salud municipal, el procedimiento derivó en el cierre temporal de dos locales que se dedicaban a la venta de productos cárnicos.

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Uno de los negocios fue clausurado tras la detección de condiciones críticas que atentaban contra la salud pública: cucarachas, ausencia de limpieza y carne en proceso avanzado de descomposición. Este hallazgo generó la acción contundente de las autoridades sanitarias, quienes determinaron suspender de inmediato las actividades de comercialización en dicho local. En el caso del segundo establecimiento, la medida de cierre obedeció a la falta de la documentación necesaria para operar legalmente, según lo requerido por la normatividad vigente.

La intervención fue adelantada por Carabineros y supervisada por funcionarios de la Secretaría de Salud de Ibagué. Según reportó esta entidad, la presencia de carne en mal estado en puntos de venta no solo vulnera los estándares de higiene, sino que representa un peligro potencial para quienes adquieren estos productos, ya que la conservación deficiente y la ausencia de controles adecuados pueden derivar en severos riesgos para la salud de los consumidores.

Yennifer Guzmán, secretaria de Salud municipal, explicó que los operativos de control buscan no solo asegurar la calidad y el estado de los productos alimenticios, sino también verificar el cumplimiento de los requerimientos legales para el funcionamiento de los locales. La funcionaria puntualizó: “Estamos intensificando los controles para garantizar que los alimentos que se comercializan en Ibagué cumplan con las condiciones sanitarias y no representen un riesgo para la salud”.

La Administración municipal anunció que continuará con las inspecciones en la zona, haciendo énfasis en la revisión de las condiciones de higiene, conservación de alimentos y verificación de la documentación en negocios de carne. Además, instó a los comerciantes a respetar las normas sanitarias y legales, al tiempo que invitó a la ciudadanía a estar atenta al estado de los productos y a las condiciones de los lugares donde realizan sus compras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué decomisaron carne en mal estado en Ibagué?

La incautación de 83 kilos de carne en condiciones no aptas para el consumo en Ibagué se produjo por hallazgos graves durante un operativo de control sanitario. De acuerdo con la Secretaría de Salud municipal, la presencia de carne en estado de descomposición, falta de limpieza y plagas como cucarachas en uno de los locales llevó a la suspensión de sus actividades. Estas acciones buscan proteger la salud pública y velar porque los alimentos vendidos cumplan con normas básicas de higiene y almacenamiento.

¿Qué controles sanitarios deben cumplir los negocios de carne en Ibagué?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Ibagué, los negocios dedicados a la venta de carne deben cumplir con estrictos requisitos de higiene, conservación adecuada de alimentos y tener toda la documentación legal requerida para operar. Los operativos incluyen revisión del estado de los productos, condiciones del establecimiento y verificación de permisos, para asegurar la seguridad alimentaria y prevenir riesgos para los consumidores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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