Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La muerte de Alba Pérez, una mujer de 53 años, es objeto de una profunda investigación en Ibagué, Tolima. El suceso ocurrió el 27 de octubre en el barrio Bella Suiza y ha sido catalogado preliminarmente como un posible feminicidio debido a las circunstancias que rodean el caso y a la presunta relación sentimental entre la víctima y el principal sospechoso. De acuerdo con información citada por El Nuevo Día, el hombre señalado como su pareja fue capturado y permanece bajo custodia, mientras su estado de salud es delicado debido a lesiones que él mismo se habría infligido en un aparente intento de cortarse las venas. Por esta razón, requerirá una cirugía y recibe atención médica especializada, situación que detiene momentáneamente los procedimientos judiciales en su contra.

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El Nuevo Día informó que las autoridades acudieron a la vivienda luego de recibir una alerta proveniente de vecinos que escucharon voces de auxilio. La Policía halló en el lugar a Alba Pérez inconsciente y al hombre con heridas considerables, además de un arma cortopunzante. Ambos fueron trasladados a distintos centros médicos, sin embargo, la mujer llegó sin signos vitales a la clínica Keralty, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

La investigación se apoya hasta el momento en informes preliminares, uno de los cuales sugiere que la causa de la muerte podría estar relacionada con asfixia mecánica. No obstante, las autoridades señaladas por El Nuevo Día subrayan que será necesario esperar el resultado de los análisis forenses y las pruebas recopiladas en la casa para aclarar la dinámica y el móvil del caso.

Sobre el sospechoso, el reporte policial indica que tendría ocho anotaciones judiciales previas por hechos como lesiones personales, amenazas y violencia intrafamiliar. Sin embargo, de acuerdo con la información divulgada, estos antecedentes solo corresponden a anotaciones, no a sentencias judiciales condenatorias. Por ahora, mientras el señalado continúa bajo tratamiento médico, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para definir su vinculación y la calificación penal del suceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las autoridades de Ibagué investigan la muerte de Alba Pérez como posible feminicidio?

Las autoridades de Ibagué investigan la muerte de Alba Pérez como un posible feminicidio, dado que fue encontrada sin vida en su vivienda y las circunstancias apuntan a la intervención de su compañero sentimental, quien fue capturado en el sitio. La relación entre la víctima y el presunto agresor, sumado a la evidencia hallada en el lugar, llevó a los investigadores a enfocar el caso bajo este delito, aunque la calificación final se determinará durante el proceso judicial y tras los análisis forenses correspondientes.

¿Qué se sabe sobre el sospechoso capturado por la muerte de Alba Pérez en Ibagué?

Sobre el sospechoso capturado por la muerte de Alba Pérez, las autoridades informaron que el hombre registraría ocho anotaciones judiciales anteriores, relacionadas con delitos como lesiones personales, amenazas y violencia intrafamiliar. Estas anotaciones, según lo citado por El Nuevo Día, no equivalen necesariamente a condenas. Actualmente, se encuentra bajo atención médica tras haber intentado provocarse heridas y deberá ser sometido a una cirugía, mientras continúa la investigación para establecer su responsabilidad en los hechos.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.