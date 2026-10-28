Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer identificada como Alba Pérez, de 53 años, falleció en circunstancias que las autoridades investigan como un posible feminicidio. El hecho se presentó el martes 27 de octubre de 2026 en el barrio Bella Suiza de Ibagué y ha conmocionado a la comunidad local, según reportes conocidos por la Policía y citados en el diario El Nuevo Día. La emergencia se originó cerca de las 4:50 de la tarde, luego de que un ciudadano alertara sobre voces de auxilio que provenían de una vivienda de la zona. Cuando los uniformados acudieron al sitio y consiguieron ingresar, encontraron a Alba Pérez inconsciente junto con un hombre que presentaba varias heridas en su cuerpo y aparentemente portaba un arma cortopunzante.

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El procedimiento policial permitió el traslado inmediato de ambos al centro asistencial. Sin embargo, la mujer ingresó sin signos vitales a la clínica Keralty, donde se confirmó su deceso poco después, de acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día. Si bien una de las hipótesis iniciales sugiere que la causa de la muerte podría relacionarse con asfixia mecánica, este aspecto sigue pendiente de confirmación y solo podrá esclarecerse una vez finalicen los exámenes forenses respectivos.

El hombre hallado en la vivienda, quien sería el compañero sentimental de Alba Pérez, fue capturado en el lugar de los hechos y puesto a disposición de las autoridades. Según el reporte policial, el hombre figura con ocho anotaciones judiciales previas por delitos como lesiones personales, amenazas, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, injuria y constreñimiento ilegal. No obstante, estos antecedentes no constituyen una declaración de culpabilidad en el caso actual y el proceso judicial deberá determinar su responsabilidad respecto al fallecimiento de la mujer.

En la investigación participan agentes de la Seccional de Investigación Criminal, responsables de realizar los actos urgentes y la inspección técnica a la vivienda para recolectar pruebas y esclarecer el caso. Por el momento, el fallecimiento de Alba Pérez es abordado oficialmente como un posible feminicidio, aunque todavía no existe una calificación judicial definitiva acerca de los hechos ni sobre las posibles responsabilidades penales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la información oficial sobre el caso de feminicidio en Ibagué?

Las autoridades han reportado que el fallecimiento de Alba Pérez en el barrio Bella Suiza está siendo investigado como posible feminicidio. De acuerdo con la Policía y los reportes de El Nuevo Día, la mujer fue encontrada inconsciente y posteriormente fallecida, mientras que el presunto responsable, identificado como su compañero sentimental, fue capturado y permanece bajo custodia. Aún no existe una conclusión judicial definitiva y la investigación continúa en curso.

¿Cuáles son las posibles causas de muerte y cómo se investigan en casos similares?

En el caso de Alba Pérez, la información preliminar sugiere que la causa de muerte podría estar relacionada con asfixia mecánica. Sin embargo, este dato debe ser establecido por los resultados de los estudios forenses. Los procedimientos incluyen la inspección técnica de la escena y la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales dentro del marco legal vigente.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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