Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, anunció que durante este miércoles continuará con obras de reparación y mantenimiento en diversas redes del sistema de acueducto, lo que provocará interrupciones temporales en el servicio de agua potable. De acuerdo con la información entregada por la entidad, este proceso de intervención busca garantizar la reposición de válvulas y la optimización de redes hídricas en la ciudad, en acciones que serán lideradas por la Gerencia de Acueducto.

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Estas actividades forman parte de una estrategia preventiva y correctiva para hacer frente al desgaste natural de la infraestructura de agua, que puede afectar la continuidad y calidad del servicio para los habitantes de distintos sectores de Cali. Según 90 Minutos, los trabajos implicarán la suspensión momentánea del suministro en puntos específicos, en donde la reposición de componentes y la mejora de las redes resulta fundamental para la confiabilidad del sistema.

En esta ocasión, la suspensión del servicio impactará a varios barrios. Entre los sectores afectados se encuentran Puertas del Sol, en la carrera 26 B # 89 - 126; Santa Rita, en la avenida 3 Oeste # 10 - 51; Manuela Beltrán, en la carrera 26 J # 104 - 10; y Mario Correa Rengifo, en la carrera 75 # 1 A Oeste 87. La delimitación por direcciones exactas permite a los ciudadanos anticipar y planear acciones ante la falta temporal del recurso, minimizando molestias asociadas con la situación, como mencionó Emcali en sus comunicados oficiales.

La compañía insiste en la importancia de los trabajos de mantenimiento tanto para prevenir daños mayores en la red como para asegurar una óptima prestación del servicio a largo plazo. De acuerdo con el reporte de 90 Minutos, se invita a la comunidad a estar atenta a los horarios y zonas señaladas, mientras recomiendan tomar previsiones como almacenar agua suficiente para el día, especialmente en hogares, comercios y hospitales que dependen directamente del suministro.

Estas acciones se suman a otros procesos recientes de la empresa, los cuales han sido informados oportunamente a la ciudadanía a través de sus canales oficiales. El enfoque está puesto en ejecutar las reparaciones con el menor impacto posible, garantizando que la interrupción sea temporal y que los sistemas mejorados respondan eficazmente a las necesidades de la población caleña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali afectados por la suspensión del servicio de agua de Emcali este miércoles?

Los barrios que experimentarán interrupciones en el suministro de agua este miércoles, según la información confirmada por Emcali y publicada por 90 Minutos, son Puertas del Sol, Santa Rita, Manuela Beltrán y Mario Correa Rengifo. Cada uno de estos sectores ha sido identificado por su dirección específica para alertar oportunamente a los usuarios.

¿Por qué realiza Emcali trabajos de reparación y mantenimiento que requieren suspender el agua en Cali?

La empresa Emcali lleva a cabo estos trabajos para reponer válvulas y optimizar las redes de acueducto, con el fin de asegurar que la infraestructura funcione correctamente y evitar daños mayores en el futuro. Las interrupciones temporales permiten que el servicio se mantenga confiable y de calidad para todos los habitantes de los sectores afectados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.