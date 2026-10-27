Por: Noticiero 90 minutos

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Los seguidores del rock en español se preparan para un reencuentro muy esperado: Enrique Bunbury ofrecerá un concierto en Cali el sábado 31 de octubre, marcando su regreso a la ciudad después de 14 años sin presentaciones allí. Este evento tendrá lugar en el Diamante de Béisbol, en el marco de su gira internacional ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’ y, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, las entradas disponibles se encuentran en su última etapa de venta.

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La visita de Bunbury no solo despierta nostalgia entre sus fanáticos, sino que promete también unir a varias generaciones alrededor de canciones emblemáticas que han dejado huella en la historia del rock en español. El repertorio previsto incluye temas icónicos como ‘Entre dos tierras’, ‘Maldito duende’, ‘La chispa adecuada’, ‘Lady Blue’, ‘El extranjero’ e ‘Infinito’; piezas fundamentales para comprender la trascendencia de este artista en el ámbito musical de habla hispana.

El contexto de la llegada de Bunbury es relevante para la capital vallecaucana, que atraviesa un proceso de recuperación después de un reciente sismo. En medio de esta coyuntura, los eventos culturales, como el mencionado concierto, continúan abriendo espacios que refuerzan el sentido de comunidad y aportan a la dinamización de la economía local, de acuerdo con el reportaje de Noticiero 90 Minutos.

Enrique Bunbury inició su carrera como vocalista del grupo Héroes del Silencio, originario de Zaragoza, que alcanzó fama internacional durante los años ochenta y noventa. Más adelante, el cantante español desarrolló una exitosa trayectoria en solitario, explorando géneros como el rock, el blues y la música latinoamericana, dejando una discografía diversa con álbumes como ‘Pequeño’, ‘Flamingos’, ‘El viaje a ninguna parte’, ‘Las consecuencias’, ‘Licenciado Cantinas’, ‘Palosanto’, ‘Expectativas’, ‘Greta Garbo’ y ‘Cuentas pendientes’.

No es menor el reconocimiento recibido a lo largo de su carrera: en 2018, el álbum ‘Expectativas’ fue galardonado con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock y en 2025, la Academia Latina de la Grabación le otorgó el Premio a la Excelencia Musical como distinción a su impacto artístico en la música latina, según información citada por Noticiero 90 Minutos.

La gira ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’ será especial, pues Bunbury estará acompañado por diez músicos, ofreciendo una experiencia única y una puesta en escena creada exclusivamente para este tour. En Colombia, solo habrá dos oportunidades para verlo en directo: en Bogotá, el 29 de octubre, y en Cali, el 31 de octubre, en lo que se espera sea un reencuentro memorable con su público.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Bunbury en Cali en 2026?

El concierto de Enrique Bunbury en Cali se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, en el Diamante de Béisbol. Este evento hace parte de la gira internacional ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’, y constituye la única presentación que el artista realizará en la ciudad durante esta visita a Colombia.

¿Qué canciones y etapas musicales presentará Bunbury en el tour ‘Nuevas Mutaciones’?

Durante la gira ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’, Bunbury interpretará un repertorio que abarca tanto éxitos de Héroes del Silencio como de su carrera solista, incluyendo temas como ‘Entre dos tierras’, ‘Maldito duende’ y ‘Infinito’. Además, recorrerá distintas etapas de su evolución musical, desde el rock hasta la música latinoamericana, acompañado de una banda de diez músicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.