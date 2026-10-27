Por: Noticiero 90 minutos

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Cali se alista para vivir una de las fiestas más emblemáticas del sur del país, ya que este viernes 30 de octubre el tradicional Carnaval de Negros y Blancos de Pasto llegará al Boulevard de Oriente, convirtiéndose en el epicentro de música, cultura y alegría. La jornada está programada para iniciar a las 2:00 de la tarde, con un desfile que recorrerá distintos sectores del oriente de la ciudad, brindando a los caleños la oportunidad de sumergirse en la riqueza cultural nariñense.

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De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, el recorrido comenzará en la calle 73 con avenida Ciudad de Cali y carrera 26P, avanzando hasta la transversal 23A. Posteriormente, la ruta abarcará el tramo comprendido entre la calle 95 y la calle 95B1, desde la carrera 26P hasta la transversal 103. Este trayecto busca acercar a la ciudadanía no solamente a los colores y ritmos propios del Carnaval, sino también a sus tradiciones y al significado especial que tiene para la identidad del departamento de Nariño.

El Carnaval de Negros y Blancos es una celebración originaria de Pasto, reconocida por congregar cada año expresiones culturales, musicales y artísticas que exaltan el sentido de pertenencia y la herencia de esta región. Ahora, bajo el lema “100 años de Legado Vivo”, la fiesta se extiende hasta Cali, con el objetivo de compartir y mantener vivas estas manifestaciones, invitando a otras comunidades a sentirse parte de este importante legado. La llegada de esta celebración a la capital del Valle representa una oportunidad para el encuentro de culturas y destaca el espíritu de integración que caracteriza a esta festividad.

La invitación es clara: este viernes, en el Boulevard de Oriente, los habitantes de Cali podrán unirse a un recorrido que no solo llenará las calles de color y música, sino que permitirá a todos los asistentes vivir de cerca el espíritu y la historia del Carnaval de Negros y Blancos. De esta forma, la ciudad se suma a las celebraciones, abriendo espacios para el intercambio cultural y el reconocimiento de las tradiciones nacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación y el recorrido del Carnaval de Negros y Blancos en Cali?

El Carnaval de Negros y Blancos en Cali tendrá lugar el viernes 30 de octubre, comenzando a las 2:00 de la tarde con un desfile. El recorrido se inicia en la calle 73 con avenida Ciudad de Cali y carrera 26P, luego avanza hacia la transversal 23A, y posteriormente cubre el tramo de la calle 95 a la calle 95B1, desde la carrera 26P hasta la transversal 103.

¿Por qué el Carnaval de Negros y Blancos es importante para la identidad de Pasto y Nariño?

El Carnaval de Negros y Blancos es esencial para la identidad de Pasto y Nariño porque reúne expresiones culturales, música, color y manifestaciones que reflejan la tradición y pertenencia de la región. Esta celebración es un símbolo del legado nariñense y una oportunidad para compartir su historia y valores con otras comunidades.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.