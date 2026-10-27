Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El lunes 2 de noviembre de 2026 es oficialmente un día festivo en Colombia, formando parte del tradicional puente de finales de octubre, de acuerdo con información del portal 90 Minutos. Aunque muchas personas creen que este descanso está relacionado directamente con la celebración de Halloween o el Día de los Muertos, su origen y justificación son diferentes y se encuentran en la tradición católica y la normativa laboral colombiana.

Sigue a PULZO en Discover

El motivo real de este feriado es la conmemoración del Día de Todos los Santos, una solemnidad de la Iglesia Católica cuyo objetivo es homenajear a todos los santos, tanto los conocidos como los anónimos, que no tienen fecha propia en el calendario litúrgico. Según el santoral católico, esta festividad está fijada el 1 de noviembre. Si bien se trata de una fecha profundamente religiosa, su traslado en Colombia obedece a una disposición legal específica: la Ley Emiliani, también conocida como Ley 51 de 1983.

Esta ley establece la obligación de mover ciertos festivos, incluidos aquellos de carácter religioso, al lunes siguiente si el día original no es lunes. Así, cuando el 1 de noviembre no cae en lunes, como sucede en 2026, la conmemoración y el descanso remunerado se trasladan de forma automática al lunes inmediato, que en este caso es el 2 de noviembre. Esta adaptación legal tiene el propósito de favorecer el turismo interno, incentivar la actividad comercial y promover el encuentro familiar, generando lo que popularmente se conoce como “puente festivo”.

En la práctica, el traslado de este festivo modifica la dinámica social y ciudadana, pues grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali deben implementar operativos y restricciones especiales para garantizar la seguridad de sus habitantes durante estos días de pausa laboral, de acuerdo con la información publicada por 90 Minutos. El resultado es que el fin de semana de Halloween se convierte en un largo puente, extendiéndose hasta la madrugada del martes 3 de noviembre, con importantes efectos en la vida cotidiana, la movilidad y el comercio local.

La combinación entre la herencia católica y la regulación laboral explica por qué el descanso no coincide siempre con la fecha original del Día de Todos los Santos y, en ocasiones, se entrelaza con celebraciones populares como el Halloween. De esta manera, la jornada festiva del 2 de noviembre de 2026 tiene su raíz en la tradición religiosa y en la normativa civil que estructura los festivos nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen del festivo del 2 de noviembre en Colombia?

El festivo del 2 de noviembre en Colombia existe gracias a la conmemoración del Día de Todos los Santos, que corresponde al homenaje de todos los santos en la tradición católica. Según la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), cuando esta festividad no coincide con un lunes, el descanso laboral se traslada, como ocurre en 2026, al lunes posterior a la fecha original.

¿Qué establece la Ley Emiliani sobre los días festivos en Colombia?

La Ley Emiliani, nombre informal de la Ley 51 de 1983, determina que ciertos días festivos nacionales, incluyendo muchos de carácter religioso, deben moverse al lunes siguiente si su fecha original cae entre semana o durante el fin de semana. Así se fomenta el descanso consecutivo y los conocidos puentes festivos en el calendario colombiano.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.