Por: Noticiero 90 minutos

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Durante los primeros años de vida, la interacción directa con personas resulta esencial para el desarrollo integral de los niños. De acuerdo con la psicóloga clínica Angie Benavides, la adquisición de habilidades sociales y emocionales se logra practicando conductas como esperar turnos, compartir y comprender las emociones propias y ajenas. Benavides subraya que este aprendizaje acontece principalmente a través del juego y la convivencia con otros, experiencias que no se pueden sustituir con actividades en solitario frente a una pantalla.

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La especialista advierte que cuando las pantallas ocupan un papel predominante en el tiempo de los menores, disminuyen su oportunidad de explorar y fortalecer esas competencias sociales. Los niños pueden mostrar dificultades para tolerar el aburrimiento y gestionar la frustración, sobre todo si están habituados a la estimulación inmediata que ofrecen los dispositivos electrónicos. Este fenómeno no solo influye en el desarrollo de su lenguaje o habilidades sociales, sino que puede alterar otros aspectos fundamentales de su crecimiento.

Según UNICEF, el uso excesivo de pantallas puede afectar distintas áreas del desarrollo infantil y desplazar actividades relevantes como el juego, el descanso o la interacción familiar y comunitaria. Algunos de los efectos reportados incluyen problemas para regular las emociones, mayor irritabilidad, trastornos del sueño y dificultades de concentración. De hecho, Angie Benavides señala que resulta pertinente preguntarse qué actividades diarias y necesarias para el desarrollo de los menores están siendo reemplazadas por el tiempo frente al dispositivo, más allá de solo contabilizar las horas de uso.

Además, el impacto de las pantallas también involucra la salud visual. UNICEF menciona el Síndrome Visual Informático (SVI), conocido también como fatiga visual digital, que consiste en molestias oculares temporales experimentadas tras un periodo prolongado usando computadores, tabletas o teléfonos. El uso extendido de estos dispositivos puede relacionarse con un aumento de casos de miopía en niños y adolescentes. Asimismo, la luz azul que emiten las pantallas antes de dormir puede alterar el ritmo circadiano y reducir la producción de melatonina, la hormona encargada de inducir el sueño.

La clave, según lo expuesto en el artículo, no es prohibir la tecnología a los niños, sino establecer límites claros y coherentes desde el hogar. Recomendaciones incluyen fijar horarios para el uso de pantallas, ofrecer alternativas de juego atractivas, ser ejemplo como adultos y validar la frustración de los menores frente a las restricciones sin modificarlas. El acompañamiento constante y afectuoso contribuye a que los niños aprendan a convivir de manera sana con la tecnología y a priorizar actividades esenciales para su desarrollo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales consecuencias del uso excesivo de pantallas en el desarrollo infantil?

El uso prolongado de pantallas puede afectar diversas áreas del desarrollo infantil, según UNICEF y Angie Benavides. Entre las principales consecuencias figuran dificultades para gestionar emociones, irritabilidad, problemas de sueño y déficit de atención, además del desplazamiento de actividades esenciales como el juego y la interacción social. También puede afectar la salud visual, incrementando la incidencia de miopía y causando fatiga visual digital.

¿Qué es el síndrome visual informático y cómo afecta a los niños?

El síndrome visual informático (SVI), explicado por UNICEF, es un conjunto de molestias oculares y visuales temporales que aparecen tras el uso prolongado de dispositivos electrónicos como computadores, tabletas y teléfonos. En los niños, este síndrome se traduce en fatiga visual, irritación ocular y puede tener relación con un aumento en los casos de miopía, especialmente si la exposición es frecuente y se da antes de dormir, afectando la calidad del sueño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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