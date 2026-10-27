Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El crecimiento de la población de palomas en Ibagué, estimada en al menos 6.234 ejemplares en sus mayores puntos de concentración, ha encendido las alarmas entre autoridades y especialistas. De acuerdo con la investigación impulsada conjuntamente por la Universidad de Ibagué y la Alcaldía, se trata de un fenómeno que implica retos significativos para la salud pública y el entorno urbano. El diagnóstico, presentado por el profesor Miguel César Moreno Palacios el viernes 23 de octubre, reveló que el 100 % de una muestra de 117 aves analizadas portaba ectoparásitos como moscas, piojos y ácaros, además de hongos, bacterias y protozoos. Entre estos últimos se encuentran Cryptococcus neoformans (presente en el 64,1 % de las muestras) y Escherichia coli eaeA (49,6 %), organismos capaces de transmitir enfermedades a los seres humanos.

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El profesor Moreno Palacios advirtió que la elevada carga de parásitos, tanto en la sangre, la piel como en los excrementos de estas aves, supone un posible riesgo para la salud de los ciudadanos. El estudio, en su primera fase, no solo se enfocó en el análisis socio-biológico, sino que abarcó cuadrantes urbanos para calcular el tamaño poblacional y la prevalencia parasitológica, sumando encuestas de percepción ciudadana y una revisión epidemiológica, según los responsables del proyecto.

Las zonas analizadas incluyeron espacios estratégicos como el parque Manuel Murillo Toro, el parque de Belén, el museo Panóptico de Ibagué, plazas de mercado, hospitales e instituciones educativas. En total, se constituyeron al menos 5.000 cuadrantes clasificados en tres estratos urbanos. Desde la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, la inquietud se incrementó tras el censo y la identificación de organismos que, según los datos, se encuentran en la escala de riesgo de la Organización Mundial de la Salud. El siguiente paso, indicó el funcionario citado, será la toma de decisiones fundamentadas y la ejecución de acciones en campo.

La investigación no solo ha generado un mapa de calor para el censo de aves, sino que prepara una segunda fase orientada a la vigilancia sostenida de los datos y a la participación activa de servicios de salud y la ciudadanía. En las encuestas, la educación ambiental lidera las preferencias de la comunidad (71,4 %), superando ampliamente medidas drásticas como el control letal (6,6 %). Otras opciones consideradas incluyen el control de la alimentación, la captura y reubicación, la reducción de refugios, la disuasión y el control de nidos.

La articulación entre colegios, universidades y la comunidad es señalada como fundamental para mitigar el impacto de estas aves en la ciudad. De acuerdo con la Dra. Sonia Vargas Sabogal, gerente de Servicios y Sostenibilidad de Unibagué, la colaboración entre academia y administración local demuestra el compromiso social de las instituciones en la búsqueda de soluciones informadas y responsables.

¿Por qué la población de palomas en Ibagué representa un riesgo para la salud pública?

La investigación, según la Universidad de Ibagué y la Alcaldía, mostró que todas las palomas muestreadas portan ectoparásitos y microorganismos como hongos y bacterias, algunos identificados por la Organización Mundial de la Salud en su escala de riesgo. Esta carga biológica puede favorecer la transmisión de enfermedades que afectan la salud humana.

¿Qué medidas prefieren los ciudadanos de Ibagué para controlar la población de palomas?

De acuerdo con encuestas aplicadas durante el estudio, la mayor aceptación (71,4 %) fue para la educación ambiental como vía principal para abordar el tema, mientras que la opción de control letal obtuvo la menor aceptación (6,6 %). Esto sugiere una fuerte preferencia ciudadana por soluciones informadas y no letales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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