Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Miriam, una ciudadana de 84 años, perdió la vida tras ser atropellada por una camioneta Mazda CX-30 en una zona céntrica de Ibagué. El lamentable hecho ocurrió cuando la mujer intentaba cruzar la calle 29, entre carreras Cuarta y Quinta, un área ubicada detrás del colegio Liceo Nacional y en las cercanías del centro comercial La Quinta. De acuerdo con la información, el accidente sucedió hacia las 9:30 de la mañana del martes 27 de octubre. A pesar de haber sido trasladada de inmediato a la Clínica Asotrauma, los graves daños ocasionados por el impacto le ocasionaron la muerte, según los reportes citados en el artículo.

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Las autoridades de tránsito llevan a cabo la investigación para esclarecer las circunstancias alrededor del siniestro. Según el testimonio inicial del conductor Ernesto Montaña, también adulto mayor, la camioneta de color rojo, placas GWO-652, golpeó a Miriam con la parte delantera izquierda. Montaña afirmó que intentó esquivarla, pero no pudo evitar la colisión. Esta versión deberá ser verificada en el proceso investigativo para determinar en detalle cómo se desarrolló el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si hubo exceso de velocidad, falla mecánica u otro factor determinante en el hecho. Por eso, continúan recolectando pruebas con el objetivo de reconstruir con precisión lo ocurrido y tomar decisiones sobre responsabilidades o eventuales medidas correctivas.

El fallecimiento de Miriam forma parte de una preocupante cadena de accidentes fatales en Ibagué registrada en menos de 24 horas. En ese mismo periodo, se reportaron dos muertes adicionales en circunstancias también trágicas: una correspondió a un adolescente de 15 años, quien murió tras el choque de dos motocicletas en el sector del Cañón del Combeima. El conductor de la otra moto resultó gravemente herido y debió ser atendido en la Clínica Tolima, según la información citada en el reporte. El otro caso fue el de una mujer que falleció en el sector de La Cartagena; las primeras versiones señalan un posible vínculo entre una situación personal con su pareja y el paso de un vehículo de carga, aunque se requiere confirmación oficial sobre los detalles precisos.

En particular, el sitio del accidente que cobró la vida de Miriam es conocido por el alto tráfico de peatones y vehículos en ambos sentidos, lo que aumenta el nivel de riesgo. De acuerdo con las autoridades, se observan con frecuencia maniobras imprudentes y tránsito en contravía en ese punto, acciones que ponen en peligro tanto a quienes caminan por la vía como a quienes la transitan en vehículos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito en el que falleció Miriam en Ibagué?

Miriam fue atropellada mientras cruzaba la calle 29 por una camioneta Mazda CX-30, conducida por Ernesto Montaña, en una zona de alta circulación entre carreras Cuarta y Quinta de Ibagué. Según el conductor, intentó esquivarla sin éxito. El caso es investigado por las autoridades para establecer con claridad las causas del incidente.

¿Cuáles fueron los otros accidentes fatales recientemente registrados en Ibagué?

De acuerdo con la información recolectada, además del caso de Miriam, se registraron dos muertes más en menos de 24 horas: un adolescente de 15 años falleció en un choque de motocicletas en el sector del Cañón del Combeima y una mujer murió en La Cartagena tras una situación con su pareja y un vehículo de carga. Ambos casos también están siendo investigados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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