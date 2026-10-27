Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Cámara de Comercio de Ibagué ha dado un giro histórico en su dirección al nombrar como presidenta ejecutiva a la ingeniera Victoria Castillo González. Este hecho, ocurrido el martes 27 de octubre de 2026, marca la primera vez que una mujer asume en propiedad el liderazgo de esta institución en sus 103 años de existencia, según la información proporcionada por la misma Cámara.

Sigue a PULZO en Discover

Victoria Castillo González fue seleccionada por la Junta Directiva, luego de que se diera por terminado el contrato laboral de Carlos Hernando Enciso Pérez, quien ocupaba el cargo de presidente ejecutivo desde el 30 de julio de 2024. El proceso para elegir a la nueva directiva incluyó criterios de selección y meritocracia que, de acuerdo con lo expuesto por la entidad, fueron adelantados en 2024 por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA).

En cuanto a la trayectoria profesional de la nueva presidenta, destaca su experiencia en el sector público, donde ejerció roles como la gerencia de la Fábrica de Licores del Tolima y desempeñó diferentes cargos en el departamento y otras regiones del país. Estos antecedentes fueron relevantes para que la Junta Directiva optara por su perfil, valorando su conocimiento y gestión en ámbitos públicos y administrativos.

La elección de Castillo González ocurre en un momento crucial para la Cámara de Comercio, institución reconocida por su acompañamiento constante a comerciantes, emprendedores y empresarios. Además, tiene una función esencial en la promoción de programas e iniciativas que buscan fortalecer la actividad económica de Ibagué y del departamento del Tolima. A partir de este nuevo liderazgo, la Junta Directiva enfatizó la voluntad de continuar como aliado estratégico del sector empresarial, haciendo énfasis en valores como la transparencia, la firmeza gerencial y la puesta en marcha de proyectos que aporten al desarrollo de la región.

Finalmente, la entidad también manifestó gratitud a Carlos Hernando Enciso Pérez por su entrega y trabajo durante el periodo en que estuvo al frente de la organización, deseándole éxito en sus nuevos desafíos personales y laborales. De este modo, la llegada de Victoria Castillo González representa el inicio de una nueva etapa administrativa, con grandes retos de cara a los empresarios locales, quienes esperan acciones que propicien competitividad y desarrollo económico en la capital tolimense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Victoria Castillo González y qué experiencia tiene en cargos públicos?

Victoria Castillo González es ingeniera y ha trabajado previamente en entidades públicas, destacándose por su liderazgo en la Fábrica de Licores del Tolima y por su desempeño en diversos cargos dentro del departamento y en otras regiones. Esta experiencia fue uno de los factores principales para que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué la designara como nueva presidenta ejecutiva, según la información oficial de la entidad.

¿Por qué es relevante el cambio en la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué?

El nombramiento de Victoria Castillo González como presidenta ejecutiva es relevante porque representa la primera vez en los 103 años de historia de la Cámara de Comercio de Ibagué que una mujer asume el cargo en propiedad. Además, se produce en un momento clave para la institución, que busca fortalecer su papel en el acompañamiento al sector empresarial y en la generación de proyectos para el desarrollo económico del Tolima, de acuerdo con las declaraciones de la Junta Directiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.