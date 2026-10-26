La salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) abrió el proceso para elegir a su reemplazo, en medio de varias semanas de tensiones entre el gremio y el Gobierno Nacional.

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Mac Master presentó su renuncia señalando que el entorno de la asociación se había vuelto más complejo y que existían presiones que, según afirmó, podían afectar su capacidad de actuar con autonomía. Ahora, el comité encargado de la sucesión definió una lista de cinco candidatos.

Entre los nombres aparece Luz Stella Murgas, actual presidenta ejecutiva de Naturgas y con amplia experiencia en el sector minero-energético. También está Carlos Andrés De Hart Pinto, exviceministro de Desarrollo Empresarial y directivo con trayectoria en los sectores público, privado y gremial.

La lista incluye además a Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Minería desde 2019; Nicolás Uribe Rueda, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y exrepresentante a la Cámara; y Jaime Bermúdez Merizalde, excanciller y exembajador de Colombia en Argentina.

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La elección definirá quién asumirá el liderazgo del principal gremio empresarial del país en un momento marcado por fuertes debates sobre la relación entre el sector privado y el Gobierno.

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