Las investigaciones en torno al homicidio del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, perpetrado el pasado 11 de febrero en cercanías de un gimnasio ubicado en la calle 85 con carrera Séptima en el norte de Bogotá, registrarían un giro sustancial tras revelarse nuevas pistas que apuntarían a una posible confusión de objetivos por parte de los ejecutores materiales.

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En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá difundió públicamente el rostro y la identidad de uno de los hombres más buscados por su presunta participación en el crimen. Se trataría de Isaac Daniel Rodríguez García, cuyo perfil fue incorporado en los carteles de los delincuentes más requeridos por las autoridades locales en el marco de los operativos especiales adelantados desde el pasado 7 de agosto. Con la divulgación de esta imagen, los organismos de seguridad buscarían acelerar su localización y captura para que responda formalmente ante los estrados judiciales, según informó El Tiempo.

Paralelamente, el avance del expediente penal permitió materializar detenciones clave que desentrañarían la logística criminal detrás del atentado. Entre ellas destaca la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, aprehendido por la Policía en la ciudad de Villavicencio. Según la Fiscalía General de la Nación, este individuo habría desempeñado un rol determinante en las labores de seguimiento y vigilancia previa contra el empresario Aponte, además de participar activamente en la coordinación logística y en la conducción de la motocicleta utilizada durante la consumación del homicidio. Llanos Paternina ya fue presentado ante un juez de control de garantías, donde el ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, de acuerdo con el rotativo.

Señalado asesino de Gustavo Aponte / Policía Bogotá

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Uno de los elementos más delicados que barajarían los investigadores radica en una hipótesis central: los sicarios habrían confundido al empresario Aponte con otra persona, la cual constituiría el verdadero blanco del atentado sicarial. Esta línea de indagación abre múltiples interrogantes sobre los móviles reales del crimen, sugiriendo que la violencia desatada en plena zona rosa de la capital respondería a un ajuste de cuentas dirigido contra un tercero. Sin embargo, las autoridades recalcan que dicha hipótesis se encuentra en rigurosa etapa de corroboración probatoria y técnica.

El entramado criminal también ha dejado al descubierto otros hechos violentos asociados al caso. En el proceso judicial se estableció que un segundo hombre presuntamente vinculado con el ataque fue asesinado el pasado 30 de mayo en el municipio de Tibiritá, Cundinamarca, sujeto que habría participado en la ejecución material y en la cobertura para facilitar la huida del sicario principal. Asimismo, por estos mismos hechos fue judicializado Onori José Yabier Mendoza Viña, quien actualmente permanece privado de la libertad en un centro carcelario tras ser imputado por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado.

Mientras la Fiscalía continúa reuniendo elementos materiales probatorios para identificar plenamente a todos los determinadores y cómplices de este doble homicidio que conmocionó a la opinión pública bogotana, los operativos policiales se intensifican en distintas regiones del país para dar con el paradero de Isaac Daniel Rodríguez García y cerrar el cerco sobre la red criminal.

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