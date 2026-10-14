Mauricio Hoyos Holguín es el actual CEO de Sencia, la empresa concesionaria que administra el Estadio Nemesio Camacho El Campín y lidera el ambicioso proyecto de construcción del nuevo estadio de Bogotá.

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(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

Empresario bogotano, administrador de empresas de la Universidad CESA y con formación en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hoyos se ha consolidado como una figura clave en el emprendimiento y la inversión en Colombia.⁠

Su trayectoria incluye la cofundación de Puntored y la creación de estructuras de inversión como Tvalley y Capital Kairos, enfocadas en negocios tecnológicos y de impacto social.

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Desde 2018 ha sido inversionista y miembro de la junta directiva de Sencia. Uno de los aspectos más visibles de su perfil es su participación como inversionista en el programa de televisión ‘Shark Tank Colombia’ y también en la versión mexicana, donde evaluó e invirtió en startups.

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Hoyos asumió la dirección ejecutiva de Sencia en un momento decisivo: la compañía opera el actual El Campín desde 2024 bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) por casi 29 años y es responsable de transformar el complejo en un ecosistema de deporte, cultura y entretenimiento con una inversión superior a los 2.4 billones de pesos. En enero de 2026, Corficolombiana (Grupo Aval) adquirió el 51 % de las acciones de Sencia, reforzando su respaldo financiero.⁠

Sin embargo, Sencia y su líder se encuentran en el centro de la atención pública. El lamentable estado de la gramilla del Campín provocó la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas en octubre de 2026. El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, señaló que la concesionaria ha incumplido las condiciones mínimas de entrega del escenario, pese a los trabajos de recuperación tras conciertos. El alcalde Carlos Fernando Galán pidió al IDRD investigar posibles incumplimientos.

A esto se suman las demoras en el nuevo estadio. Aunque las obras formales arrancaron a finales de septiembre de 2026, la fecha de entrega se aplazó de diciembre de 2027 a diciembre de 2028.

Los retrasos se atribuyen a trámites de licencia, estudios de tránsito, recursos de reposición y ajustes de diseño que elevaron la capacidad de unos 46.500 a más de 60.000 espectadores, con techo retráctil y tecnología de punta. Hoyos ha defendido que el fútbol sigue siendo prioridad y que Bogotá tendrá el estadio que se merece.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

Bajo el liderazgo de este ‘tiburón’ de Shark Tank, Sencia enfrenta el reto de equilibrar eventos masivos, el mantenimiento del histórico escenario y la construcción de un ícono moderno para la capital.

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