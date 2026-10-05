La millonaria disputa por la herencia del empresario paisa William Vélez llegó a la Corte Constitucional, en medio de una pelea entre sus hijas por el control del patrimonio y de varias compañías que conforman su emporio empresarial.

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Vélez, cabeza del Grupo Ethuss y relacionado con compañías como Interaseo, murió el 19 de mayo de 2025. Tras su fallecimiento comenzó una disputa societaria que involucra a sus herederas, Sandra María Vélez Mesa y Lina María Vélez Gaviria, además de sus respectivos entornos empresariales y familiares.

El caso fue revelado por la Unidad Investigativa de El Tiempo, que conoció una tutela presentada por Lina Vélez y sus hijos contra su hermana y varios ejecutivos del conglomerado.

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En el documento, la heredera sostiene que ha sido víctima de supuestos actos de “violencia económica y psicológica” y pide la protección de sus derechos y los de sus tres hijos menores de edad.

Según la acción constitucional, los señalados habrían ejercido presiones y una exclusión que, de acuerdo con la parte accionante, afectarían su participación en la herencia y en las decisiones relacionadas con el grupo empresarial.

¿Qué dicen sobre la disputa por la herencia?

De acuerdo con el periódico, la tutela plantea que existiría un supuesto plan para afectar la distribución igualitaria de la herencia y quedarse con el control operativo, los derechos políticos y los recursos económicos de las compañías que pertenecieron a William Vélez.

La defensa de Sandra Vélez, encabezada por los abogados Jaime Lombana y Néstor Camilo Martínez, rechazó esos señalamientos y cuestionó el uso de la tutela para resolver una disputa que, según su postura, corresponde a otras instancias judiciales.

Los abogados también señalaron que la parte accionante ya había acudido a procesos penales y tribunales arbitrales por asuntos relacionados con la disputa, por lo que consideraron improcedente utilizar nuevamente la tutela.

El caso tiene además un componente relacionado con una investigación de la Fiscalía por un negocio entre Ecopetrol y una empresa vinculada al conglomerado de Vélez. Según El Tiempo, la petrolera pagó cerca de 42 millones de dólares por las centrales de generación Termomorichal I y II, operación que posteriormente quedó bajo revisión.

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¿Qué viene para la millonaria herencia?

La tutela fue negada el 15 de mayo de 2026 por el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín. El fallo fue confirmado el 17 de junio por el Juzgado Quinto Penal de Medellín.

Sin embargo, el caso llegó a la Corte Constitucional para una eventual revisión. El diario informó que la situación fue evaluada en una sesión del 30 de septiembre y que esta semana se conocería si finalmente la corporación selecciona la tutela.

Mientras tanto, la disputa empresarial continúa en otras instancias y la Fiscalía mantiene abierta la investigación relacionada con el negocio de las plantas Termomorichal.

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