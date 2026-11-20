Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación anunció que está lista para imputar cargos a dos exintegrantes de la campaña de Carolina Corcho, quien compitió en una consulta interna del movimiento Pacto Histórico junto a Iván Cepeda, buscando ser elegidos como candidatos a la Presidencia de Colombia. El ente investigador señala que Nelson Emiro Linares Zarate, entonces gerente de campaña, y Héctor Ulises Ávila Cortes, encargado de labores administrativas y contables en una empresa logística contratada por la campaña, habrían presentado facturas falsas que reportaban servicios nunca realizados.

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Según informó la Fiscalía, la solicitud para la audiencia formal de imputación fue radicada ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá. Las pruebas apuntan a que las facturas presentadas contenían información falsa, supuestamente para acreditar la prestación de ciertos servicios. Estos documentos habrían sido aportados posteriormente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de recibir la reposición de votos, es decir, el reembolso de ciertos gastos de campaña, según lo establecido por la normativa electoral colombiana.

De acuerdo con el organismo, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción lidera el caso para lograr la vinculación formal de Linares Zarate y Ávila Cortes dentro del proceso judicial, por posibles delitos como falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa. La diligencia judicial quedó programada para el 2 de diciembre, según detalla la Fiscalía.

Esta nueva etapa del proceso surge después de que, en septiembre, la Fiscalía citara a interrogatorio a los dos implicados, así como a miembros del grupo de Iván Cepeda, incluyendo a Carlos Saúl Garzón Urrea, gerente de esa campaña, y Sandra Yurany López Cortés, contadora. El centro de la investigación son los informes presentados al Consejo Nacional Electoral en torno al gasto y la financiación oficial de las campañas.

La investigación persigue establecer si los registros de gastos, créditos y aportes reflejaron de manera fidedigna la situación financiera real de las campañas involucradas en la consulta del Pacto Histórico. Asimismo, se indaga la correspondencia entre los datos informados oficialmente y los movimientos económicos efectuados durante este proceso electoral interno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos por los que la Fiscalía busca imputar a exintegrantes de la campaña de Carolina Corcho?

La Fiscalía está enfocada en imputar a Nelson Emiro Linares Zarate y Héctor Ulises Ávila Cortes por su posible responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, que implica alterar o crear documentos con información no verídica; fraude procesal, que es inducir en error a las autoridades judiciales presentando información falsa; y estafa, que se refiere a la obtención indebida de recursos mediante engaño. Todos estos delitos están relacionados con la presunta presentación de facturas falsas para acreditar servicios no prestados en la campaña electoral.

¿Por qué la Fiscalía investiga los reportes financieros de la consulta del Pacto Histórico?

El eje de la investigación, según la Fiscalía, es determinar si los valores reportados como gastos, créditos y aportes en las campañas de Carolina Corcho e Iván Cepeda coinciden realmente con los recursos y movimientos financieros efectuados durante la consulta interna del Pacto Histórico. Las pesquisas se centran en la transparencia y veracidad de los informes entregados al Consejo Nacional Electoral para evitar irregularidades en la reposición de votos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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