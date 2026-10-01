Bruce Mac Master renunció este 1 de octubre a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cargo que ocupó durante casi 13 años, desde diciembre de 2013. En su carta de salida señaló que no tenía sentido agregar incertidumbre a una tarea esencial, mientras el gremio inicia el proceso para definir a su reemplazo.

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La Junta de Dirección General de la Andi será la encargada de asumir temporalmente la conducción de la organización y de definir el mecanismo para elegir al nuevo presidente.

La junta tiene como presidente a Rodolfo Castillo y como vicepresidenta a Rosario Gómez, quienes fueron elegidos para el periodo 2026-2027.

Aunque todavía no existe una decisión oficial, tres nombres comenzaron a sonar para ocupar el cargo.

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Uno de ellos es Alberto Samuel Yohai, presidente desde 2012 de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT). Yohai es economista de la Universidad de Georgetown y cuenta con experiencia en tecnología, negocios internacionales y organismos como la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

También aparece María Paula Correa, abogada de la Universidad de los Andes con estudios en gestión pública, Administración Pública y Relaciones Internacionales. Fue cónsul de Colombia en Nueva York y durante el gobierno de Iván Duque ocupó varios cargos en la Presidencia, entre ellos la jefatura de gabinete.

El tercer nombre es María Claudia Lacouture, profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, quien estuvo al frente de ProColombia entre 2010 y 2016 y posteriormente fue ministra de Comercio, Industria y Turismo. Actualmente preside AmCham Colombia y Aliadas.

La definición del sucesor de Mac Master se dará en un momento relevante para el gremio, que deberá mantener su representación del sector empresarial y su interlocución con el Gobierno nacional. La Andi, además, ha tenido pocos presidentes en las últimas décadas, por lo que el cambio representa una transición importante para la organización.

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