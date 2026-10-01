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Bruce Mac Master presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) este jueves 1 de octubre, tras más de una década al frente de la organización. La decisión fue comunicada a la junta directiva de la Andi y se produce tras semanas de tensiones y desacuerdos con el Gobierno nacional liderado por el presidente Abelardo De La Espriella. El ambiente institucional y las diferencias sobre la autonomía empresarial, la relación con el Ejecutivo y la agenda económica marcaron el contexto de esta salida inesperada, que se adelantó a la reunión prevista inicialmente para el 14 de octubre, en la cual se analizaría el futuro de Mac Master.

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En su carta de renuncia, Bruce Mac Master expuso que su determinación obedecía a circunstancias inesperadas y preocupantes, y consideró que la situación podría tener consecuencias negativas para los afiliados, funcionarios y el funcionamiento general de la Andi. El dirigente lamentó no haber podido concretar, junto con la junta y la mesa directiva, una solución que permitiera mantener abiertas las vías de interlocución con el Gobierno nacional. Según sus palabras, esos acercamientos resultaron infructuosos, a pesar de su creencia en la importancia de la inteligencia colectiva y la cooperación entre el Ejecutivo, el sector productivo y las instituciones del país.

Mac Master subrayó que, ante estos desafíos, su primera responsabilidad estaba con la Andi, sus afiliados, colaboradores y el equipo de trabajo. Se mostró convencido de que no podía permitir que factores externos a la Asociación afectaran las libertades, el normal desempeño del gremio, ni su capacidad de representación y gestión frente al sector productivo nacional. Reafirmó que su salida busca evitar que esta situación complique la labor de la Andi y contribuir a restablecer un clima de estabilidad y confianza, tanto dentro del gremio como en la relación con otros actores económicos y estatales.

En la misiva, también reflexionó sobre la necesidad de proteger las libertades, la autonomía institucional y los espacios de participación pública, resaltando que la actividad gremial debe mantenerse íntegra e independiente. Según Mac Master, Colombia enfrenta retos que exigen instituciones sólidas, trabajo armónico y el fortalecimiento de los pesos y contrapesos esenciales para la democracia. Dejó en claro que su decisión está orientada a defender dichos valores y a propiciar un entorno más sano para la actividad empresarial en el país.

¿Por qué renunció Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi?

Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) debido a las tensiones y desacuerdos persistentes con el Gobierno nacional en temas como la autonomía empresarial y la relación institucional. Según el propio Mac Master, la situación presentaba riesgos para la estabilidad y el trabajo del gremio, por lo que decidió apartarse para proteger a la Andi y facilitar la continuidad de su labor.

¿Qué efectos podría tener la renuncia de Bruce Mac Master en la Andi y el sector empresarial?

De acuerdo con la información expuesta por Bruce Mac Master en su carta, su renuncia busca evitar consecuencias negativas para la Andi, proteger a sus afiliados y permitir la recuperación del diálogo con el Gobierno nacional. Se espera que esta decisión ayude a estabilizar el ambiente institucional, fortalecer la confianza en el gremio y mantener la autonomía necesaria para la representación empresarial en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.