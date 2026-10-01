Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un caso que ha conmocionado a Bogotá involucra la captura de un auxiliar de enfermería, quien presuntamente estaría implicado en un abuso sexual cometido contra un paciente internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro médico de la ciudad. De acuerdo con la información recopilada hasta el momento, la víctima se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad, pues presentaba severas limitaciones: no podía movilizarse, carecía de la posibilidad de hablar y tampoco disponía de medios para defenderse. Estos factores agravaron la circunstancia, situando al paciente en una posición de absoluto desamparo frente a lo sucedido.

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Los hechos, que ahora son objeto de investigación por parte de las autoridades, habrían tenido lugar el pasado 25 de agosto. Según las averiguaciones, el auxiliar señalado habría aprovechado el estado de indefensión de la persona internada en la UCI mientras cumplía tareas aparentemente rutinarias, relacionadas con la higiene y el cuidado que exige este tipo de pacientes críticos. De acuerdo con la investigación oficial, allí se habría perpetrado el presunto acto abusivo durante el cumplimiento de funciones como trabajador de ese centro asistencial.

La judicialización del caso avanzó rápidamente cuando las autoridades, tras desarrollar las pesquisas iniciales, obtuvieron una orden de captura contra el auxiliar de enfermería señalado por su posible vínculo en el hecho. El detenido ya fue puesto a disposición del sistema de justicia, donde deberá responder por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, un cargo que agrava la responsabilidad penal al involucrar a una víctima que no puede oponerse ni comunicarse.

Ahora, será decisión de las autoridades judiciales determinar la situación jurídica del capturado, mientras continúa la investigación para esclarecer los detalles y establecer sin lugar a dudas cómo se desarrollaron los presuntos hechos. Los investigadores buscan reunir los elementos necesarios que permitan definir responsabilidades y aclarar el contexto de este grave caso que ha llamado la atención por la vulnerabilidad de la víctima y el lugar en el que tuvieron lugar los eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la pena por acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir en Colombia?

En Colombia, el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir es considerado una conducta especialmente grave, pues la ley contempla sanciones aumentadas cuando la víctima no puede defenderse ni comunicar la agresión. De acuerdo con la información presentada en el caso, las autoridades judiciales deberán establecer la responsabilidad del procesado para determinar la pena que corresponda.

¿Qué protocolos existen en las UCI para prevenir abusos a pacientes vulnerables?

Los protocolos dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos se centran en proteger la integridad y la dignidad de los pacientes, especialmente de quienes presentan limitaciones que los vuelven indefensos. De acuerdo con la investigación citada, el caso sigue en estudio para establecer si hubo fallas en la aplicación de medidas de prevención o supervisión durante la vigilancia y atención al paciente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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