Por: Noticiero 90 minutos

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En Colombia, la vigilancia de los volcanes y la gestión de alertas sobre su actividad están bajo la responsabilidad oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esta entidad cuenta con un sistema basado en colores para indicar el nivel de riesgo ante eventuales cambios en los volcanes. En particular, la alerta amarilla se configura como un aviso crucial para el monitoreo y la prevención, pues indica que un volcán “está activo y presenta cambios en su comportamiento de base”. Así, aunque el volcán ha dejado su estado de reposo total, la probabilidad de una erupción de gran magnitud en el corto plazo es baja.

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Cuando se emite una alerta amarilla, suelen observarse manifestaciones físicas evidentes, de acuerdo con el SGC. Entre los fenómenos más habituales se encuentran el aumento de la actividad sísmica dentro del volcán, originada por la fractura de rocas o el desplazamiento de fluidos en el interior de la montaña. Además, pueden presentarse emisiones esporádicas de gases, vapores o cenizas, así como ligeras deformaciones estructurales en la superficie volcánica. Estas características sirven como señales de que el sistema volcánico está en actividad, pero aún no ha alcanzado niveles críticos que ameriten una alerta superior.

Para la comunidad y los organismos encargados de la atención de emergencias, la alerta amarilla no implica evacuaciones inmediatas ni debe interpretarse como motivo de alarma para la población. Por el contrario, corresponde a una fase de “preparación y prevención”, según lo señala el SGC. Durante este periodo, los gobiernos locales, las alcaldías y las oficinas de gestión del riesgo tienen la responsabilidad de actualizar planes de contingencia y socializar los mapas de amenaza entre los habitantes de las zonas cercanas a los volcanes. De manera preventiva, suelen imponerse restricciones de acceso a los cráteres y áreas turísticas vulnerables, para minimizar riesgos si la actividad evoluciona.

Mientras tanto, los técnicos del SGC intensifican la vigilancia con sensores especializados, monitoreando las 24 horas la evolución del volcán para determinar si la inestabilidad disminuye o si, por el contrario, se incrementa y puede aumentar el nivel de alerta a naranja. Este proceso es fundamental para fomentar la “cultura del riesgo” entre la ciudadanía, de manera que todos estén informados y preparados para actuar ordenadamente frente a cualquier variación. En síntesis, la alerta amarilla funciona como un llamado de atención a la comunidad, recordando la naturaleza activa de los volcanes colombianos y la importancia de la preparación.

¿Qué significa la alerta amarilla en los volcanes de Colombia según el Servicio Geológico Colombiano?

La alerta amarilla, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, señala que el volcán está activo y presenta cambios en su comportamiento, aunque la probabilidad de una erupción grande a corto plazo es baja. Este nivel de alerta lleva a la adopción de medidas de prevención, sin necesidad de evacuar zonas cercanas.

¿Cuáles son los principales fenómenos que ocurren durante la alerta amarilla en un volcán?

Durante una alerta amarilla, los expertos del SGC reportan aumento de la actividad sísmica interna, emisiones esporádicas de gases, vapores y cenizas, así como leves deformaciones del volcán. Todas estas señales indican un cambio en la dinámica volcánica y justifican la intensificación del monitoreo y la preparación preventiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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