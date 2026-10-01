Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Desde el 1 de octubre de 2026, los colombianos deben ajustarse a un nuevo valor en la gasolina corriente, anunciado por el Gobierno Nacional. Este cambio impacta especialmente a quienes residen y se movilizan en Ibagué, donde el galón ahora tiene un precio de referencia de $16.291, un alza de $46 respecto al mes anterior, cuando se vendía a $16.245. El ajuste refleja una actualización generalizada en el costo de la gasolina corriente en las principales ciudades del país.

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De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el precio promedio nacional para las 13 ciudades más importantes quedó establecido en $15.933 por galón. Este valor representa un aumento frente a los $15.886 que se habían mantenido hasta septiembre, lo que evidencia la tendencia constante al alza que han experimentado los combustibles en Colombia.

Al detallar cómo quedaron los distintos precios en cada zona, Villavicencio es actualmente la ciudad con el galón de gasolina más costoso, situado en $16.477. Le siguen Cali, con $16.386, y Bogotá, donde el valor está en $16.377. Manizales registra un precio de $16.350 y Pereira se ajustó a $16.322. Por su parte, Medellín queda apenas seis pesos por encima de Ibagué, con un precio de $16.297 por galón.

Después de Ibagué, Montería tiene el galón a $16.217, bucándonos el listado con Bucaramanga ($16.135), Barranquilla ($16.010) y Cartagena ($15.967). Resalta que Cúcuta y Pasto mantienen los precios más bajos: en la primera el galón se ubicó en $14.328, mientras que en la segunda quedó en $13.966.

La mayoría de las ciudades experimentó un aumento de $46 por galón, con excepción de Cali y Cúcuta, donde el incremento fue de $47. Según el Ministerio de Minas y Energía, la causa principal de esta subida es la actualización del precio reconocido a los productores de etanol. Dicho componente influye directamente en el valor final de la gasolina corriente.

Vale destacar que este ajuste no afecta el precio del ACPM, diésel utilizado frecuentemente por vehículos de carga y transporte público. Para octubre, tanto en Ibagué como en las principales ciudades, el ACPM se mantiene en $11.607 y $11.320 por galón respectivamente, sin variaciones respecto al mes anterior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué subió el precio de la gasolina corriente en Colombia en octubre de 2026?

El precio de la gasolina corriente aumentó principalmente por la actualización del valor reconocido a los productores de etanol, según el Ministerio de Minas y Energía. El etanol es un aditivo fundamental en la mezcla de la gasolina y su precio incide directamente en el costo final para los consumidores. Por esto, cualquier ajuste en este componente afecta de inmediato los valores en las estaciones de servicio.

¿Cuál es el nuevo precio de la gasolina corriente en las principales ciudades de Colombia?

Con el nuevo ajuste, Villavicencio lidera con el precio más alto, de $16.477 por galón; le siguen Cali ($16.386), Bogotá ($16.377), Manizales ($16.350), Pereira ($16.322) y Medellín ($16.297). Ibagué quedó en $16.291 y Medellín en $16.297. Los valores más bajos están en Cúcuta ($14.328) y Pasto ($13.966).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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