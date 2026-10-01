Colombia avanza en la apertura de un nuevo mercado para sus productos pecuarios: Filipinas aprobó los certificados sanitarios veterinarios acordados para la carne bovina y porcina colombiana.

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Este aval permite iniciar el trámite de los permisos de importación ante las autoridades filipinas.

Filipinas representa un mercado de más de 115 millones de consumidores, por lo que el Gobierno considera que la apertura puede generar nuevas oportunidades comerciales para ganaderos y porcicultores nacionales.

La expectativa es que el acceso a este destino contribuya a ampliar las exportaciones, generar ingresos y fortalecer las oportunidades para las familias rurales.

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Sin embargo, la aprobación de los certificados sanitarios no significa que Colombia ya esté exportando carne a ese país.

Los establecimientos y productos interesados todavía deben solicitar los permisos correspondientes y demostrar el cumplimiento de las exigencias sanitarias establecidas por Filipinas.

El Ministerio de Agricultura, junto con el ICA, los gremios y los productores, continuará acompañando el proceso para avanzar en las autorizaciones necesarias.

La apertura incluye tanto carne bovina como porcina y hace parte de la estrategia del Gobierno para diversificar los destinos de exportación del campo colombiano.

El siguiente paso será completar los procedimientos administrativos y sanitarios para que los productos autorizados puedan concretar sus primeras operaciones comerciales en Filipinas.

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