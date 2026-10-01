La presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Tatyana Orozco, advirtió que el sector enfrenta proyectos frenados, concesiones devueltas y dificultades financieras que están afectando el desarrollo de obras en Colombia.

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Orozco señaló que cerca de 30 proyectos de infraestructura hacen parte de la cartera que el Gobierno busca ofrecer a inversionistas privados, incluidos fondos de capital privado y de pensiones.

Sin embargo, aseguró que para atraer recursos se necesitan reglas de juego claras y estabilidad en los contratos.

Entre las obras que permanecen pendientes de revisión mencionó El Dorado Max, los nuevos aeropuertos de Cartagena y Palmira, además de proyectos como Oriente Antioqueño y Bogotá-Medellín. También pidió revisar los tiempos de licencias ambientales y consultas previas.

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Uno de los principales puntos de preocupación son los peajes. Orozco explicó que estos representan una fuente fundamental de financiación de las concesiones y que, cuando se eliminan sin establecer otra fuente de recursos, los contratos dejan de ser financieramente viables.

Según indicó, esto ha generado demandas, devoluciones de concesiones y deterioro de algunas vías.

La CCI también trabaja con el Gobierno para identificar recursos disponibles en fiducias de ANI e Invías y destinarlos al pago de obligaciones pendientes. Además, tras el terremoto del 10 de agosto, identificó 91 puentes, cinco aeropuertos y 400 centros de salud que requieren reparaciones.

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