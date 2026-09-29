Por: VALORA ANALITIK

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El Grupo Éxito viene avanzando en la consolidación de sus líneas de negocio, además de la venta en supermercados (retail) por la que es conocida tradicionalmente. Especialmente, su norte para los próximos años plantea una dualidad entre una apuesta fuerte por el sector inmobiliario y crecimiento digital.

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De acuerdo con información de la compañía, proyecta una expansión de su negocio inmobiliario hacia 2030 con un portafolio de oportunidades que supera los US$850 millones de inversión potencial, que estaría representado en cerca de 270.000 metros cuadrados de área comercial y cerca de 2.500 unidades de vivienda.

La estrategia contempla nuevos desarrollos comerciales, ampliaciones, proyectos residenciales, usos mixtos y la transformación de activos existentes en Colombia, Uruguay y Argentina.

Sin embargo, la compañía aclaró que se trata de un pipeline de oportunidades en diferentes etapas de maduración y no de inversiones comprometidas en su totalidad.

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Al revelar esta estrategia Carlos Calleja, CEO de Grupo Éxito, destacó que ve “el retail como core con el real state, que se complementa muy bien, y en esos espacios hay millones y millones de personas circulando, interactuando no solo virtualmente sino físicamente”.

Y agregó: “Ese contacto físico cada vez tiene más valor. Y las empresas que podemos tener físicamente a las personas bajo nuestros techos y también con tecnología son las que van a conquistar a los clientes”.

Por su parte, Juan Lucas Vega, gerente general para Colombia, destacó que el negocio inmobiliario es uno de los principales pilares del ecosistema de Grupo Éxito y busca aprovechar activos estratégicos, tráfico de clientes y el conocimiento que tiene la compañía del consumidor para generar ingresos y valorización de largo plazo.

Colombia tendrá la mayoría de las inversiones

Según la compañía, el país concentra la mayor parte de su pipeline, con más de US$520 millones de inversión potencial y unos 150.000 m² de GLA entre nuevos desarrollos, ampliaciones y proyectos residenciales selectivos.

Uno de los proyectos más avanzados es Viva Suba, en Bogotá, que contempla cerca de 50.000 metros cuadrados de área bruta arrendable (GLA, por sus siglas en inglés) nuevo, con 190 locales comerciales y una inversión estimada de US$140 millones.

El proyecto registra una comercialización cercana al 68 % y tiene prevista su apertura para mediados de 2028. Una vez estabilizado, Grupo Éxito estima que podría alcanzar un valor de activo cercano a US$190 millones, con una tasa de capitalización (cap rate) aproximado de 12 %, que dependerá del desempeño de este inmueble.

La compañía también evalúa oportunidades residenciales. En Cartagena estructura un proyecto de alta gama en el Centro Histórico, con más de 30 residencias y cerca de 6.800 metros cuadrados privados construidos, cuyo lanzamiento comercial se estima para 2027.

A esto se suma un proyecto en Bogotá de aproximadamente 1.300 unidades de vivienda y 93.000 metros cuadrados privados construidos. En ambos casos, la estrategia consiste en monetizar el potencial de terrenos estratégicos mediante estructuras que permitan controlar el riesgo y preservar la disciplina de capital.

Operación también recibirá importante inversión; busca crecer en digital

La compañía también ha señalado que la expansión inmobiliaria debe complementarse con sus necesidades de inversión en el negocio operativo.

Para los próximos años contempla entre US$400 millones y US$500 millones de inversión general, destinada a fortalecer la operación de retail.

En paralelo, la compañía tiene como meta llevar la participación de las ventas digitales en Colombia a más de 20 % en los próximos tres años.

Durante el primer semestre de 2026, las ventas digitales alcanzaron $1,1 billones, equivalentes al 14,1 % de las ventas totales, con un crecimiento de 7,7 % y más de 13,4 millones de órdenes.

Para alcanzar la meta, Grupo Éxito espera que las ventas digitales crezcan por encima de 30 % anual y busca aprovechar su red de 462 tiendas como parte de la operación omnicanal, conectando inventarios, aplicaciones y procesos de preparación, entrega y recogida de pedidos.

La compañía también trabaja en integrar progresivamente la información de más de 9 millones de clientes con sus tiendas y canales digitales. Como parte de este proceso, espera evolucionar cerca de una tercera parte de sus aplicaciones en los próximos tres años.

Uruguay y Argentina completan la expansión

En Uruguay, Grupo Éxito evalúa un proyecto de usos mixtos que combinaría comercio, vivienda, servicios y entretenimiento. La iniciativa contempla más de 200 locales comerciales, cerca de 70.000 metros cuadrados de GLA y una inversión potencial superior a US$250 millones.

El proyecto continúa en estructuración y su avance dependerá de permisos, comercialización, financiación y definición de socios. Para el componente comercial, la compañía estima un cap rate cercano al 11 % una vez estabilizado.

En Argentina, se plantea otra estrategia, para capturar mayor valor de una plataforma que ya está en operación. Para ello contempla cerca de US$80 millones destinados a renovar, reposicionar y ampliar selectivamente sus activos.

La plataforma argentina cuenta actualmente con 14 centros comerciales y, al incorporar áreas de tiendas y del centro de distribución operadas por terceros, alcanza unos 320.000 metros cuadrados de GLA, con una ocupación cercana al 90 %. Las oportunidades de ampliación identificadas podrían llevarla a cerca de 370.000 m².

Con estas inversiones, la compañía busca fortalecer la productividad de los activos y avanzar hacia una posición de mayor escala en el mercado argentino.

Así es la plataforma inmobiliaria

La expansión parte de una operación inmobiliaria que Grupo Éxito ya desarrolló en Colombia a través de Viva Malls, vehículo en el que participa con el 51 %, mientras Patria Investments tiene el restante 49 %.

Viva Malls cuenta con 17 activos, entre 12 centros comerciales y cinco galerías, que suman cerca de 582.000 metros cuadrados de área comercial y más de 1.800 espacios comerciales.

En el conjunto de Colombia y Argentina, Grupo Éxito contaba al cierre de 2025 con aproximadamente 1,2 millones de metros cuadrados de GLA, con una ocupación cercana al 95 %. Colombia representaba más de 808.000 metros cuadrados y Argentina unos 320.000 metros cuadrados.

La compañía sostiene que esta escala, junto con las relaciones con más de 3.000 socios comerciales en Latinoamérica, le permite apalancar nuevos desarrollos sobre capacidades de operación, gestión y conocimiento del consumidor que ya tiene el negocio de retail.

Aunque la expansión plantea una plataforma inmobiliaria de mayor escala, la compañía no está evaluando actualmente un spin-off de este negocio.

La estrategia apunta a consolidar el real state como una unidad regional con capacidad de crecimiento, apoyada en activos existentes y nuevas oportunidades, mientras Grupo Éxito mantiene la integración entre retail e inmobiliario.

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