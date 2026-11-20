Así como la ley planteó algunos cambios claves en el país, la divulgación de un borrador de decreto elaborado por el Ministerio de Cultura, durante la administración del presidente Abelardo De La Espriella, reactivó intensamente la controversia nacional alrededor de las corridas de toros en Colombia.

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Dicha propuesta administrativa pretende regular la realización de corridas de toros durante el lapso de transición de tres años previsto en la Ley 2385, conocida popularmente como Ley No más Olé.

Cabe recordar que esa legislación establece la prohibición absoluta de esta actividad taurina en todo el territorio colombiano a partir del próximo 22 de julio de 2027.

Mientras sectores legislativos denuncian presuntas contradicciones frente a fallos emitidos por la Corte Constitucional, voceros del gremio taurino celebran el texto asegurando que corrige excesos reglamentarios previos y respeta normas vigentes.

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Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, la senadora Esmeralda Hernández, coautora de la Ley 2385, cuestionó duramente el proyecto oficial calificándolo como un grave retroceso jurídico e institucional para el país.

Específicamente, la congresista alertó que el articulado atenta contra garantías fundamentales de la niñez porque autoriza que menores desde los 14 años integren cuadrillas y participen directamente dentro del espectáculo taurino.

“Yo creo que es un absoluto retroceso […] es evidente que poner a un niño a torear a un animal siendo menor de edad […] es una irresponsabilidad enorme que además vulnera los derechos fundamentales de los niños, pero que además legitima o naturaliza la tortura de un animal como un espectáculo”, denunció la senadora Hernández.

Igualmente, la parlamentaria enfatizó que la Ley 2385 ordena expresamente asegurar exigentes parámetros de protección y bienestar animal libre de maltrato mientras transcurre el periodo de desmonte gradual fijado por el Congreso.

“Abrir la posibilidad a que torturen de nuevo el animal y lo maten en la arena, pues va en contravía tanto de la Corte como de la ley”, recalcó la legisladora bogotana.

Además, advirtió que el borrador faculta irregularmente a cualquier alcaldía municipal para certificar “tradición” y organizar festejos taurinos, anunciando que interpondrá tutelas y demandas de nulidad apenas culmine la consulta pública.

Postura del sector taurino y futuro de las plazas públicas

Desde la orilla opuesta del debate, el matador de toros y jurista Guillermo Peláez Ruiz respaldó el documento ministerial argumentando que restablece la plena vigencia de la Ley 916 de 2004, correspondiente al Reglamento Taurino Nacional.

Según explicó el profesional, disposiciones reglamentarias anteriores intentaron alterar elementos estructurales esenciales de la lidia careciendo de la jerarquía normativa indispensable para modificar leyes ordinarias de la República.

“Yo no es que haya sido torero, yo soy torero… es la vida mía […] A mí me parece que es una corrección del decreto 703 de 2026 que había dejado el gobierno pasado, corrección que es ajustada a derecho”, declaró Peláez Ruiz en Mañanas Blu.

Al justificar la permanencia de tercios clásicos como la pica, las banderillas y la suerte suprema o de muerte, el torero equiparó suprimir dichas etapas con desnaturalizar completamente una disciplina deportiva convencional.

“Esto es un rito milenario de muchísimo tiempo atrás […] Quitémosle el balón al partido de fútbol. Entonces, ¿en qué quedamos? Por esa razón es que esas suertes del toreo como son la muerte son parte fundamental del espectáculo”, ilustró el abogado taurino.

Asimismo, destacó que la afición persiste en distintas regiones colombianas y en plazas emblemáticas como Manizales, ciudad que denominó “el Vaticano del Toreo en Colombia”, señalando presiones políticas antitaurinas sobre mandatarios locales.

Respecto al destino de los recintos públicos, la Ley 2385 impone reconvertir obligatoriamente las plazas de toros hacia espacios culturales, artísticos y deportivos una vez finalice la etapa transitoria vigente.

Para ejemplificar dicha reconversión, Hernández mencionó el caso de Tesalia (Huila), donde transformaron su antigua plaza con energía solar y escenarios deportivos, urgiendo replicar esta transformación permanente en recintos como la Santamaría de Bogotá.

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