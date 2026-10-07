Un reciente especial de Portafolio presenta a la nueva generación de empresarios que asumió cargos directivos en compañías familiares y ahora enfrenta el reto de mantener su legado mientras impulsa nuevas formas de crecimiento.

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Vanessa Rodríguez Guerrero, CEO de Efecty; Henry Alejandro Cubides, presidente de la junta directiva de Envía; Isaac Chaparro, CMO de Inter Rapidísimo, y Carolina Murcillo, líder administrativa de Transportes Centrovalle, cuentan sus experiencias y planes.

Aunque sus historias de sucesión son diferentes, los cuatro coinciden en la importancia de conservar los valores y el propósito con los que sus familias construyeron las empresas, pero también en la necesidad de innovar para responder a los nuevos desafíos del mercado.

Cubides plantea un ambicioso plan para triplicar el tamaño de Envía hacia 2030. Rodríguez explica cómo asumió el liderazgo de Efecty, que cuenta con 10.000 puntos en Colombia.

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Chaparro impulsa una aplicación que permitirá a viajeros transportar paquetes y busca mejorar la conexión del país en 24 horas. Por su parte, Murcillo trabaja en el crecimiento de Transportes Centrovalle, con el objetivo de sumar 20 vehículos.

El especial muestra así cómo estos herederos buscan convertir la responsabilidad de recibir un negocio familiar en una oportunidad para transformarlo y hacerlo crecer.

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