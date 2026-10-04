Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá consolida cada vez más sus vínculos internacionales y, dentro de estos, la relación con Alemania destaca como una de las más activas y estratégicas para la ciudad y la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca. Según un informe reciente de Invest in Bogotá, organismo dedicado a promover la inversión en la capital, Alemania mantiene una fuerte presencia empresarial en la zona, con 22 proyectos de inversión registrados entre 2021 y 2026. Estas inversiones suman cerca de 197 millones de dólares y han generado hasta la fecha 1.102 empleos, datos que subrayan la importancia de la cooperación entre ambos territorios.

Sigue a PULZO en Discover

El informe revela que la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca concentró el 47,8 % de los proyectos de inversión alemana que llegaron a Colombia en el periodo mencionado. Además, Alemania ocupa el séptimo lugar entre los países con mayor número de proyectos en la región Bogotá-Región, con una representatividad del 3,7 % del total registrado entre 2021 y 2026. Este comportamiento refuerza el panorama de internacionalización de la ciudad, que en 2025 logró recibir 119 proyectos de inversión extranjera nueva y de expansión, lo que representó un crecimiento del 5,3 % respecto a 2024 y más del 51 % del total nacional, de acuerdo con cifras de Invest in Bogotá.

Las inversiones no corresponden a un solo sector económico, sino que abarcan actividades diversas. El sector de retail y productos de consumo lidera con cuatro proyectos, seguido por transporte, almacenamiento, dispositivos médicos, maquinaria, servicios financieros, además de software y servicios de tecnologías de la información. Empresas reconocidas como Bosch, Fresenius, PUMA, HUGO BOSS, Scania, KfW IPEX-Bank, Helukabel, Winterhalter y SEW-EURODRIVE han optado por Bogotá para expandir sus operaciones.

Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá, destacó que "la presencia de estas compañías demuestra que Bogotá-Región cuenta con condiciones para que las empresas internacionales desarrollen y amplíen sus operaciones". En ese sentido, la apuesta de la ciudad por atraer más inversión se fortalecerá con la participación en MEDICA 2026, una de las principales ferias internacionales de tecnología médica y ciencias de la vida, que se realizará en Düsseldorf, Alemania, y donde Bogotá buscará seguir mostrando su potencial como destino de negocios para empresas internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha impactado la inversión alemana en la economía de Bogotá y la Región Metropolitana?

La inversión alemana ha tenido un impacto relevante en la economía de Bogotá y la Región Metropolitana, pues entre 2021 y 2026, se han registrado proyectos por un valor estimado en 197 millones de dólares y la generación de 1.102 empleos, de acuerdo con datos de Invest in Bogotá. El 47,8 % de los proyectos alemanes que llegaron a Colombia se concentraron en esta región, mostrando su papel protagónico como motor de la inversión extranjera en el país.

¿Cuáles son los sectores más atractivos para la inversión alemana en Bogotá?

Los sectores que más han atraído inversión alemana en Bogotá son el de retail y productos de consumo, transporte y almacenamiento, dispositivos médicos, maquinaria, servicios financieros, software y servicios de tecnologías de la información. Esta diversificación sectorial ha permitido que empresas reconocidas internacionalmente establezcan y amplíen sus operaciones en la ciudad y su entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z