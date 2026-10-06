Homecenter Sodimac Colombia anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Sumatec, compañía colombiana con más de 70 años de trayectoria en la distribución de suministros técnicos para la industria. Con esta operación, la empresa incorpora a la firma manizaleña a su grupo y busca ampliar su presencia en el segmento de clientes industriales y empresariales.

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La transacción hace parte de la estrategia de crecimiento de Sodimac Colombia, compañía que opera en el país las marcas Homecenter y Constructor. Pedro Gallón, gerente general de la organización, destacó el conocimiento que tiene Sumatec sobre las necesidades de las empresas. “Sumatec conoce como pocos las necesidades de mantenimiento y operación de la industria, y nosotros sumamos escala y respaldo”, afirmó.

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El negocio se estructuró mediante dos movimientos: Sodimac Colombia adquirió acciones que estaban en manos de Grupotec S.A.S. y, adicionalmente, hizo un aporte de capital directamente a Sumatec. La compañía explicó que esos recursos permitirán fortalecer la operación y ampliar su cobertura, aunque no reveló cuánto dinero se destinó a la transacción ni el porcentaje exacto de participación que pasó a manos de Sodimac.

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Grupotec, que representa a los accionistas vinculados a la familia fundadora, conservará una participación minoritaria en Sumatec. Óscar Villegas, representante de la sociedad, destacó el acuerdo alcanzado con Sodimac. “En Sodimac encontramos un socio que comparte nuestra visión de servicio, crecimiento y desarrollo del negocio”, señaló.

Uno de los principales intereses de Sodimac con la operación está en el mercado MRO, sigla que hace referencia a mantenimiento, reparación y operación. Sumatec tiene experiencia en este segmento y cuenta con sede principal en Manizales, además de presencia en 11 ciudades y 14 puntos de venta para atender clientes profesionales e industriales mediante sus canales mayorista, industrial y profesional.

Con la adquisición, Sodimac busca combinar el conocimiento especializado de Sumatec con su escala y cobertura nacional. La operación también le permitirá ampliar su portafolio de suministros técnicos, servicios de asesoría y alternativas de abastecimiento para empresas. Gallón resaltó además el carácter familiar de la compañía adquirida y su trayectoria en el mercado colombiano.

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Para los clientes, uno de los cambios importantes es que Sumatec conservará su nombre y continuará operando con su equipo. Sodimac Colombia trabajará junto con la compañía para impulsar esta nueva etapa, mientras Grupotec mantendrá una participación minoritaria. “Esta operación abre un capítulo de crecimiento sobre la misma vocación de servicio que la ha distinguido desde su fundación en Manizales”, afirmó Villegas.

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