Luis Guillermo Quintero Martínez llega a la gerencia general de Procafecol, compañía responsable de la operación de Juan Valdez, después de varios años al frente de uno de los escenarios de entretenimiento más importantes de Bogotá. El ejecutivo asumirá ahora la conducción de una marca con presencia en Colombia y otros mercados internacionales.

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Quintero estuvo desde 2018 como gerente general de Colombiana de Escenarios S.A.S., empresa operadora del Movistar Arena. Durante ese periodo estuvo vinculado a la estrategia y funcionamiento integral del recinto, además del manejo de alianzas comerciales y el posicionamiento de la marca. Bajo su gestión, el escenario recibió más de 750 espectáculos y superó los seis millones de asistentes.

Su trayectoria profesional se extiende por más de tres décadas y comprende cargos directivos en compañías como VTU de Colombia, Whirlpool Colombia, Mabe Colombia, Payless ShoeSource y Sony Colombia. En esos puestos acumuló experiencia en expansión comercial, desarrollo de marcas, operación y crecimiento de negocios.

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Uno de los capítulos destacados de su carrera ocurrió en Payless, donde estuvo al frente de la expansión de la compañía en Colombia y Ecuador. Ese proceso incluyó la apertura de 75 tiendas en Colombia y cinco en Ecuador. Posteriormente, durante su paso por Sony Colombia, trabajó en nuevos canales de distribución y espacios destinados a fortalecer el contacto de la marca con sus consumidores.

El nuevo gerente general de Procafecol es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y especialista en mercadeo estratégico del CESA. Su experiencia combina el manejo de operaciones, la expansión de negocios y el desarrollo de marcas, aspectos que ahora llevará a la dirección de Juan Valdez.

¿Qué retos tendrá al frente de Juan Valdez?

Con su llegada, Quintero tendrá entre sus principales desafíos fortalecer la presencia internacional de Juan Valdez, consolidar la propuesta de valor de la marca y mantener el crecimiento de la compañía. Procafecol también plantea como prioridad profundizar la relación con los consumidores y acompañar la expansión sostenible del negocio.

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