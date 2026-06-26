El negocio de las barras de café en Colombia tiene dos protagonistas que representan visiones muy distintas del consumo. De un lado está Juan Valdez, la marca que convirtió el café colombiano en un símbolo de origen, calidad y orgullo nacional. Del otro está Tostao, la cadena que rompió el mercado con una promesa directa: café y pan a precios accesibles, en locales pequeños, de alta rotación y cercanos al consumidor urbano. Ambas marcas venden café, pero compiten desde lugares estratégicos diferentes. Una construye valor desde la marca país y la experiencia premium; la otra desde la conveniencia, la masividad y la democratización del consumo.
Al cierre de 2025, la distancia en tamaño financiero fue clara. Juan Valdez, a través de Procafecol S.A. y sus subsidiarias, alcanzó ingresos cercanos a los $968.000 millones, con un crecimiento del 19,9 %. Tostao, por su parte, cerró el mismo año con ingresos por $326.947 millones, frente a los $255.231 millones registrados en 2024, lo que representó un crecimiento del 28 %. La lectura inicial muestra dos realidades: Juan Valdez es casi tres veces más grande en ingresos, pero Tostao exhibió una mayor velocidad de recuperación, especialmente relevante si se tiene en cuenta que venía de un proceso complejo de reorganización empresarial.
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La diferencia entre ambas compañías no solo está en las ventas, sino en la arquitectura del negocio. Juan Valdez cerró 2025 con 677 tiendas en el mundo, de las cuales 377 estaban en Colombia y 300 en el exterior. Esto significa que el 44 % de su red ya se encontraba fuera del país, una proporción que confirma la transformación de la marca en una plataforma internacional de café colombiano.
En cambio, Tostao cerró con una red cercana a 328 tiendas activas en Colombia, después de un proceso de ajuste operativo que redujo su escala frente a los más de 500 puntos de venta que llegó a reportar durante el año. Mientras Juan Valdez mira al mundo, Tostao todavía concentra su batalla en la recuperación del mercado local.
La fortaleza competitiva de Juan Valdez está en su capacidad de cobrar valor por el origen. No vende únicamente una bebida, sino una narrativa asociada a los caficultores, al café premium 100 % colombiano y a una marca reconocida internacionalmente. Su modelo combina tiendas especializadas, consumo masivo, canal institucional, comercio electrónico y expansión internacional. Esa diversificación le permite no depender exclusivamente del tráfico de sus tiendas, sino construir presencia en hogares, oficinas, supermercados, aeropuertos y plataformas digitales. Por eso, su crecimiento no se explica solo por abrir locales, sino por convertir la marca en un ecosistema de consumo.
Uno de los hechos más significativos de 2025 fue la apertura de Juan Valdez 1959, su tienda insignia ubicada a un costado del Parque de la 93, en Bogotá. El formato fue concebido como una experiencia inmersiva que conecta tostión, gastronomía, métodos de preparación, catas y cultura cafetera. El nombre 1959 hace referencia al año en que nació el personaje de Juan Valdez y funciona como un apellido que permite explorar una versión más especializada de la bebida. Con este concepto, la marca busca elevar la experiencia, atraer turismo, sofisticar la conversación sobre café y competir no solo contra otras cadenas, sino contra restaurantes, bares, hoteles y espacios culturales.
La tienda 1959 también muestra una evolución importante: Juan Valdez ya no quiere ser visto únicamente como una cadena de tiendas de café, sino como un embajador cultural del café colombiano. Al ubicarse en una zona de alto valor turístico y gastronómico como el Parque de la 93, la marca refuerza su aspiración de convertirse en parada obligada para locales y visitantes. En sus primeros meses, el espacio logró una alta afluencia de público, lo que demuestra que el consumidor sigue valorando las experiencias diferenciales cuando la marca logra conectar historia, producto y lugar.
El otro gran movimiento de Juan Valdez fue su entrada a Walgreens en Estados Unidos, una de las cadenas minoristas más reconocidas de ese país. Este paso es estratégico porque lleva el café colombiano a un canal masivo de consumo en uno de los mercados más atractivos del mundo. La marca ya no depende solamente de abrir tiendas propias o franquiciadas en el exterior; ahora también puede crecer a través de retail moderno, grandes superficies y plataformas digitales. Para Juan Valdez, estar en Walgreens significa ganar visibilidad, frecuencia de compra y acceso a consumidores que quizá no visitarían una tienda especializada, pero sí pueden incorporar el producto en su rutina de mercado.
Tostao, en cambio, construyó su historia desde otra esquina del mercado. Su promesa fue simple y poderosa: democratizar el consumo de café. Cuando abrió sus primeras tiendas en diciembre de 2015, muchos consumidores encontraron una alternativa distinta a las cafeterías tradicionales.
Mientras otras cadenas cobraban entre $4.000 y $6.000 por una taza, Tostao ofrecía café a precios mucho más bajos, acompañado de productos de panadería frescos y de consumo rápido. El formato no invitaba a permanecer durante horas ni a convertir la tienda en oficina. Su lógica era entrar, comprar y seguir el camino.
Detrás de esa apuesta estuvieron el empresario chileno Michel Olmi, fundador de D1, y el ingeniero Pedro Gasca. La idea era aprovechar una operación eficiente, locales de menor tamaño, producción centralizada y precios accesibles para llegar a una base amplia de consumidores.
El modelo funcionó con enorme velocidad. Chapinero y Suba fueron los primeros laboratorios en Bogotá y, en pocos años, Tostao se convirtió en una de las cadenas de mayor presencia urbana del país. Su mérito fue entender que en Colombia existía un enorme mercado para un café cotidiano, económico y disponible en zonas de alto flujo peatonal.
Sin embargo, la misma velocidad que impulsó su expansión también expuso sus riesgos. El modelo dependía de volumen, eficiencia operativa y alta rotación. La pandemia de 2020 golpeó directamente el corazón del negocio: las calles se vaciaron, los locales cerraron y el consumo se trasladó a los hogares. Cuando terminó el confinamiento, la operación volvió a recibir clientes, pero las secuelas financieras seguían presentes.
La compañía entró en un proceso de reorganización empresarial y en 2025 enfrentó uno de los momentos más críticos de su historia, con pasivos cercanos a los $554.906 millones y deudas por alrededor de $148.000 millones.
La aprobación de la reforma del acuerdo de reorganización en mayo de 2025 fue decisiva para preservar la operación. No solo estaba en juego una marca conocida por millones de consumidores, sino una red de establecimientos, empleos y proveedores.
Posteriormente, el Grupo Empresarial Colpatria, presidido por Eduardo Pacheco Cortés, terminó consolidando el control de la compañía, cerrando una etapa marcada por el crecimiento acelerado, la crisis financiera y la necesidad de reordenar el negocio. Para Tostao, el reto ahora no es simplemente sobrevivir, sino recuperar confianza, rentabilidad y claridad estratégica.
El paralelo competitivo muestra que Juan Valdez y Tostao no compiten exactamente por el mismo consumidor, aunque sí se encuentran en muchos momentos de consumo. Juan Valdez apunta a una experiencia de mayor valor percibido, con productos premium, tiendas mejor ambientadas, expansión internacional y una narrativa fuerte de origen. Tostao compite por frecuencia, precio, cercanía y hábito diario. En términos simples, Juan Valdez busca que el consumidor pague más por una experiencia superior; Tostao busca que el consumidor compre más veces porque la propuesta cabe en su bolsillo.
La productividad por tienda también revela diferencias relevantes. Si se dividen los ingresos de 2025 entre el número de tiendas, Juan Valdez alcanza un promedio aproximado de $1.430 millones por punto de venta, mientras Tostao se ubica cerca de $997 millones por tienda. Aunque se trata de una aproximación general, porque las ventas de Juan Valdez incluyen canales adicionales y no solo tiendas, la comparación ayuda a entender la brecha de valor. Juan Valdez tiene una monetización más amplia de su marca; Tostao depende en mayor medida de la eficiencia de su red física y de la recuperación de su tráfico.
Hacia adelante, el desafío de Juan Valdez será sostener el crecimiento sin diluir su promesa premium. Su meta de superar el billón de pesos en ventas exige continuar expandiendo canales, países y formatos, pero sin perder la conexión con el caficultor colombiano y la calidad que justifica su posicionamiento.
La entrada a Walgreens, el desarrollo de tiendas insignia y la expansión en mercados como España, Chile y Estados Unidos muestran una marca que quiere jugar en las grandes ligas del retail global.
Para Tostao, el desafío es distinto. Su futuro dependerá de recuperar la rentabilidad del formato, ajustar su red de tiendas, fortalecer la operación y volver a conectar emocionalmente con el consumidor que la adoptó como una marca cercana y democrática. Con Colpatria al mando, la cadena tiene la oportunidad de pasar de una historia de rescate empresarial a una nueva etapa de disciplina, innovación y crecimiento sostenible. Su gran activo sigue siendo poderoso: millones de colombianos recuerdan a Tostao como el lugar donde el café y el pan dejaron de ser un lujo cotidiano.
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Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail “Juan Valdez y Tostao representan dos formas de entender el negocio del café en Colombia. Juan Valdez es marca país, experiencia, internacionalización y valor agregado. Tostao es precio, cercanía, volumen y democratización. Una mira al consumidor global; la otra busca reconquistar al consumidor urbano colombiano”
“Las dos son importantes porque ampliaron la cultura cafetera desde ángulos diferentes. Y en un país que produce uno de los cafés más reconocidos del mundo, la competencia entre ambas demuestra que el futuro del negocio no estará solo en vender más tazas, sino en definir mejor qué experiencia quiere comprar cada consumidor”, señalo Vargas Brand.
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