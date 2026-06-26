En cambio, Tostao cerró con una red cercana a 328 tiendas activas en Colombia, después de un proceso de ajuste operativo que redujo su escala frente a los más de 500 puntos de venta que llegó a reportar durante el año. Mientras Juan Valdez mira al mundo, Tostao todavía concentra su batalla en la recuperación del mercado local.

La fortaleza competitiva de Juan Valdez está en su capacidad de cobrar valor por el origen. No vende únicamente una bebida, sino una narrativa asociada a los caficultores, al café premium 100 % colombiano y a una marca reconocida internacionalmente. Su modelo combina tiendas especializadas, consumo masivo, canal institucional, comercio electrónico y expansión internacional. Esa diversificación le permite no depender exclusivamente del tráfico de sus tiendas, sino construir presencia en hogares, oficinas, supermercados, aeropuertos y plataformas digitales. Por eso, su crecimiento no se explica solo por abrir locales, sino por convertir la marca en un ecosistema de consumo.

Uno de los hechos más significativos de 2025 fue la apertura de Juan Valdez 1959, su tienda insignia ubicada a un costado del Parque de la 93, en Bogotá. El formato fue concebido como una experiencia inmersiva que conecta tostión, gastronomía, métodos de preparación, catas y cultura cafetera. El nombre 1959 hace referencia al año en que nació el personaje de Juan Valdez y funciona como un apellido que permite explorar una versión más especializada de la bebida. Con este concepto, la marca busca elevar la experiencia, atraer turismo, sofisticar la conversación sobre café y competir no solo contra otras cadenas, sino contra restaurantes, bares, hoteles y espacios culturales.

La tienda 1959 también muestra una evolución importante: Juan Valdez ya no quiere ser visto únicamente como una cadena de tiendas de café, sino como un embajador cultural del café colombiano. Al ubicarse en una zona de alto valor turístico y gastronómico como el Parque de la 93, la marca refuerza su aspiración de convertirse en parada obligada para locales y visitantes. En sus primeros meses, el espacio logró una alta afluencia de público, lo que demuestra que el consumidor sigue valorando las experiencias diferenciales cuando la marca logra conectar historia, producto y lugar.

El otro gran movimiento de Juan Valdez fue su entrada a Walgreens en Estados Unidos, una de las cadenas minoristas más reconocidas de ese país. Este paso es estratégico porque lleva el café colombiano a un canal masivo de consumo en uno de los mercados más atractivos del mundo. La marca ya no depende solamente de abrir tiendas propias o franquiciadas en el exterior; ahora también puede crecer a través de retail moderno, grandes superficies y plataformas digitales. Para Juan Valdez, estar en Walgreens significa ganar visibilidad, frecuencia de compra y acceso a consumidores que quizá no visitarían una tienda especializada, pero sí pueden incorporar el producto en su rutina de mercado.

Tostao, en cambio, construyó su historia desde otra esquina del mercado. Su promesa fue simple y poderosa: democratizar el consumo de café. Cuando abrió sus primeras tiendas en diciembre de 2015, muchos consumidores encontraron una alternativa distinta a las cafeterías tradicionales.