Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno Petro, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dio a conocer que se acordó la prórroga por un período de cinco meses del contrato de administración del Fondo Nacional del Café.

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Esta decisión hace parte de las conversaciones adelantadas con la Federación Nacional de Cafeteros, administrador histórico de este fondo que estaba próximo a perder esta condición.

Según dio a conocer el Ministerio de Hacienda en un comunicado de prensa, firmado por los ministros Germán Ávila y Martha Carvajalino (minAgricultura), la decisión hace parte de “la transformación del campo colombiano y el fortalecimiento del bienestar de las familias caficultoras”.

La entidad añadió que, una vez venza el plazo de la prórroga del contrato, el próximo Gobierno de Abelardo de la Espriella deberá suscribir un nuevo acuerdo “en beneficio de las familias caficultoras y de la sostenibilidad de la caficultura colombiana”.

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La cartera de Hacienda indicó que el proceso de negociación para la estructuración del nuevo contrato tuvo en cuenta factores como la autonomía presupuestal del Fondo Nacional del Café y la participación de los comités departamentales de caficultores.

También pesó el fortalecimiento de las garantías de compra y de otros servicios para los productores, así como mecanismos orientados a mejorar la gobernanza y la representatividad del sector.

El Fondo Nacional del Café (FoNC) es el principal instrumento de financiación de la caficultura colombiana. Se trata de una cuenta de recursos parafiscales alimentada principalmente por la contribución cafetera que pagan las exportaciones del grano y cuyos recursos son administrados por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

Su propósito es financiar programas orientados a fortalecer la competitividad del sector, garantizar la compra de café a los productores, apoyar la investigación y la asistencia técnica en las regiones cafeteras y promover el café colombiano en los mercados internacionales.

A través de este mecanismo se respaldan programas de sostenibilidad, renovación de cultivos, extensión rural y comercialización, además de inversiones encaminadas a mejorar los ingresos y la productividad de más de medio millón de familias que dependen del café en el país.

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