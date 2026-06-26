Nariño es una de las cuencas lecheras más importantes de Colombia y sus productores han persistido en salvaguardar su economía a pesar de las dificultades que ha atravesado el campo en las últimas décadas. Una de las mayores industrias del departamento acaba de recibir 25.000 millones del Gobierno para fortalecer su producción y llegar al mercado de exportación.

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Sin embargo, este no fue el único proyecto productivo que recibió recursos en el departamento, pues la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) reportó la entrega a otros 11 que ahora tendrán más impulso para expandirse a mercados nacionales e internacionales.

Durante la jornada se oficializaron inversiones para la Planta de Transformación y Comercialización Láctea de Guachucal, los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar) para las cadenas de café y plátano, así como iniciativas para la modernización de distritos de riego, consolidando una intervención integral que fortalece la economía campesina mediante la generación de valor agregado y la industrialización del campo.

Gremio lechero en Nariño recibe recursos para exportar

Se trata de un proyecto que tiene un valor total de inversión de más de 56.090 millones de pesos para fortalecer la Planta de Transformación y Comercialización Láctea de Guachucal, Nariño en donde opera la Coorperativa Andina de Lácteos (Cooandilac).

La cofinanciación de la ADR en este proyecto es de 25.000 millones de pesos, la Alcaldía de Guachucal aportó 388’810.000 pesos colombianos y la cooperativa sacó un préstamo con el Banco Agrario de 30.071’217.188 pesos colombianos.

Dentro del proyecto se benefician 648 productores de leche, 305 mujeres rurales, 552 productores pertenecientes a comunidades indígenas y 24 víctimas del conflicto armado.

La planta tendrá capacidad para procesar 100.000 litros diarios, produciendo leche UHT, leche en polvo y bebidas lácteas con alto valor agregado.

La ADR señaló que esta es la semilla de lo que se plantea como una Zona Franca de Economía Popular en el sur de Nariño, que articulará producción láctea, agrícola y agroindustrial con empleo, innovación y crecimiento económico territorial.

Café y plátano de Nariño, listo para exportar

De igual forma, el Gobierno oficializó el fortalecimiento de la cadena de valor del café con una inversión 12.464 millones de pesos, que beneficiará a 560 familias campesinas de los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes Sotomayor y Policarpa. Este fortalecimiento se basa en brindarles técnica especializada, infraestructura de poscosecha y acceso a mercados de cafés especiales.

De igual forma, para las comunidades indígenas del Gran Pueblo de Los Pastos se formalizó una inversión de 12.197 millones, que llegará a 389 familias indígenas de nueve resguardos ancestrales

Yaramal.

Gran Tescual.

San Juan.

Mueses.

Males.

Funes.

Pupiales.

Iles.

Ipiales

El objetivo de la inyección de recursos es entregar activos productivos e incentivar el fortalecimiento organizativo y las estrategias de comercialización para cultivos de papa, arveja y cebolla.

Por otro lado, en Los Andes y Sotomayor se entregó una inversión de por 8.213 millones de pesos que permitirá a 179 familias campesinas de ‘Asofuturo Verde’ transformar el plátano en chips y patacones congelados a través de una planta agroindustrial propia, abriendo nuevos mercados y generando empleo rural.

Se modernizarán distritos de riego en Nariño

Con millonarios recursos aportados por la ADR se modernizarán 6 distritos de adecuación de tierras en seis municipios, lo que contribuirá a fortalecer la producción de 1.634 hectáreas cultivadas con arroz, papa, café, aguacate, hortalizas y frutas. Estas modernizaciones beneficiarán a más de 847 usuarios.

Adicionalmente, se llevaron a cabo al menos dos estudios de preinversión para proyectar la modernización de sistemas de riego en El Peñol y Ospina, con potencial para beneficiar a casi 500 familias más.

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