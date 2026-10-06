Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y bajo el liderazgo de la Alcaldía Mayor, impulsa la segunda Reciclatón Distrital Empresarial de 2026, una iniciativa clave para la correcta gestión de residuos especiales y peligrosos provenientes tanto del sector empresarial como de la ciudadanía. Esta jornada gratuita se llevará a cabo el 28 y 29 de octubre, habilitando tres puntos de acopio estratégicos definidos por el Distrito Capital, donde residentes y empresas podrán entregar residuos que requieren manejo especializado.

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Según información oficial de la SDA, la primera edición de la Reciclatón logró la participación de 395 empresas y el manejo de 41 toneladas de residuos, evitando que estos llegaran al relleno sanitario Doña Juana. Del total, un notable 77 % correspondió a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, muchos de los cuales fueron reincorporados a nuevas cadenas productivas tras ser aprovechados adecuadamente. Otros materiales recibieron tratamiento final especializado, mitigando así impactos ambientales negativos.

Para la segunda Reciclatón de 2026, el Distrito recibe diversas categorías de residuos, siempre y cuando estén limpios y bien embalados. Entre ellos destacan: electrónicos (computadores, electrodomésticos, luminarias, bombillas y tóners), pilas y baterías (de litio, plomo ácido o acumuladores de energía), elementos de salud y control de plagas (medicamentos humanos y veterinarios, envases de insecticidas y plaguicidas), así como residuos aprovechables (aceite de cocina usado, ropa en buen estado, CDs, papel, cartón, plástico, vidrio y metales). Sin embargo, no se aceptan residuos hospitalarios ni biológicos, retazos de tela, espumas, uniformes institucionales, textiles como ropa interior o elementos en mal estado o fuera del listado oficial.

La participación empresarial exige el registro previo hasta el 24 de octubre de 2026 mediante un formulario donde se deben especificar tipo, cantidad y características de los residuos. Una vez registrada la información, el Distrito asigna por correo la fecha y hora de entrega en el punto determinado, entregando al finalizar un certificado de disposición final ambientalmente responsable. Por su parte, la ciudadanía puede acercarse libremente entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. a cualquiera de los puntos: Plaza de los Artesanos, Plaza de las Américas y Planta Lito. Esta estrategia no solo facilita la correcta disposición, sino que promueve la responsabilidad compartida respecto al manejo de residuos que requieren tratamiento especial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden participar las empresas en la segunda Reciclatón Distrital Empresarial 2026 en Bogotá?

Las empresas que deseen ser parte de la segunda Reciclatón 2026 deben registrarse antes del 24 de octubre en el formulario dispuesto por la Secretaría Distrital de Ambiente. Durante el proceso se indican detalles de los residuos a entregar y, una vez validados, las organizaciones recibirán una fecha y hora para su entrega y, al final, un certificado de disposición responsable.

¿Qué tipo de residuos acepta y rechaza la Reciclatón Empresarial de Bogotá?

La Reciclatón acepta residuos electrónicos, pilas, baterías, medicamentos, envases de plaguicidas, aceite vegetal usado, ropa, CDs y materiales reciclables como papel, cartón y plástico. Rechaza residuos hospitalarios o biológicos, textiles como ropa interior o cobijas, retazos, espumas y elementos en mal estado o no contemplados en el listado oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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