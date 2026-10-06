Jhonatan Cantor, esposo de Yenifer García, habló con CityTV luego de que se conociera el dictamen sobre la muerte de su pareja, ocurrida durante un procedimiento para realizarse un tatuaje en Bogotá. El hombre aseguró que desconoce dónde se encuentran las personas que estarían involucradas en el caso y pidió a la Fiscalía avanzar con la investigación.

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Cantor explicó que, según el dictamen, García sufrió una emergencia después de recibir los medicamentos durante el procedimiento. “Eso fue lo que la mató, ahí sale en el dictamen todo bien, ella entró en un paro cardiorrespiratorio. Debido a la anestesia, le dio una sobredosis, se pasó y ese fue el resultado”, relató en diálogo con el citado canal.

El esposo de García también contó lo que, según su versión, le habría dicho el hombre señalado como presunto anestesiólogo antes de suministrarle los medicamentos. “Al parecer, el presunto anestesiólogo le aseguró a la mujer que estaría siempre consciente y que los medicamentos iban a ser locales solo en la espalda, pero al final le dijo que ‘eso tenía que ser intravenoso’, y ya. El procedimiento no duró más de media hora después de que él le inyectara eso a mi esposa directamente a la vena. No resistió”, expresó.

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Cantor manifestó además que no sabe si el señalado salió del país después de la muerte de García. También contó que el tatuador se ha comunicado con él para preguntarle cómo avanza la situación después del fallecimiento de su esposa.

“Al parecer, el presunto anestesiólogo le aseguró a la mujer que estaría siempre consciente y que los medicamentos iban a ser locales solo en la espalda, pero al final le dijo que ‘eso tenía que ser intravenoso’, y ya”, reiteró Cantor al referirse a las condiciones en las que, según su relato, se habría desarrollado el procedimiento.

Finalmente, el esposo de Yenifer García hizo un llamado a la Fiscalía para que el caso avance y se determinen las responsabilidades correspondientes. “A la Fiscalía le pido que haga justicia, que pague quien tenga que pagar por la muerte de mi esposa”, concluyó.

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¿Qué encontró Medicina Legal en el cuerpo de Yenifer García?

El dictamen de Medicina Legal estableció que la muerte de Yenifer García estuvo relacionada con la presencia conjunta de fentanilo, ketamina y midazolam, administrados por vía intravenosa durante la sesión de tatuaje. El análisis toxicológico detectó las tres sustancias en las muestras estudiadas y señaló que su combinación puede producir una fuerte depresión del sistema nervioso central, con afectación de las funciones respiratoria y cardiovascular.

Sin embargo, el informe todavía no establece cuánto recibió exactamente la mujer de cada medicamento. Medicina Legal precisó que la cuantificación de las sustancias continúa en proceso, por lo que ese análisis será determinante para establecer con mayor precisión las circunstancias de su muerte.

El documento también cuestiona las condiciones en las que fueron suministrados los medicamentos. Según el dictamen, no hubo personal de salud idóneo ni un entorno con las condiciones de una administración clínica controlada. Tampoco se contó con una valoración previa, control de las dosis, monitoreo permanente de los signos vitales ni mecanismos de respuesta ante una posible complicación.

La investigación señala que García se encontraba en la cuarta sesión del tatuaje en su vivienda, en Terrazas de San Jorge, cuando manifestó dolor. Ante esa situación, habría sido contactado un hombre presentado como “enfermero”, quien acudió al lugar y recibió $600.000 por suministrar los medicamentos mientras continuaba el procedimiento.

Medicina Legal clasificó el fallecimiento como muerte violenta en contexto de homicidio. La persona que habría suministrado los medicamentos permanece en libertad mientras la Fiscalía continúa con la investigación para establecer las circunstancias de lo ocurrido y las posibles responsabilidades penales.

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