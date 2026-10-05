Por: Caracol TV

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Christa Pike, la mujer condenada a muerte por su participación en el asesinato de una compañera de estudios en 1995, continúa en estado crítico luego de sobrevivir a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, Estados Unidos.

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Según informó su abogado, Stephen Ferrell, Pike permanece inconsciente y conectada a un ventilador mecánico en un hospital de Nashville, mientras recibe atención para mantenerla con vida. Los médicos también trabajan para tratar los efectos del pentobarbital, el fármaco utilizado en el procedimiento de ejecución.

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La ejecución fallida ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando las autoridades administraron dos dosis del medicamento sin conseguir provocar la muerte de la reclusa. Tras el procedimiento, Pike fue trasladada de emergencia a un centro médico.

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Christa Pike permanece inconsciente

El abogado señaló que no ha podido volver a comunicarse directamente con Pike desde el intento de ejecución y que, por ahora, su pronóstico médico continúa siendo incierto.

La mujer habría sufrido graves lesiones en ambos brazos durante el procedimiento. De acuerdo con los reportes de sus abogados, presentó inflamación, quemaduras y ampollas después de que los funcionarios intentaran establecer el acceso intravenoso necesario para administrar el medicamento.

Los abogados habían advertido antes de la ejecución que Pike tenía dificultades relacionadas con sus venas y que el procedimiento podía resultar especialmente complicado. La situación terminó generando cuestionamientos sobre la manera en que se llevó a cabo la ejecución.

Habrían utilizado siete agujas para encontrar una vena

Uno de los detalles revelados por el abogado Stephen Ferrell está relacionado con los intentos de los funcionarios para conseguir una vía intravenosa.

Según su versión, se utilizaron siete agujas diferentes antes de conseguir el acceso requerido para administrar el pentobarbital. Estas múltiples punciones habrían contribuido a las lesiones que posteriormente fueron observadas en los brazos de Pike.

El caso ha generado especial atención debido a que Tennessee había defendido que el procedimiento se realizó siguiendo el protocolo establecido. El Departamento de Corrección del estado sostuvo inicialmente que había cumplido con las reglas vigentes para la ejecución.

Ahora, una investigación independiente deberá establecer qué ocurrió durante el procedimiento y por qué la condenada sobrevivió después de recibir las dosis previstas.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció una revisión independiente del procedimiento y decidió suspender las ejecuciones programadas en el estado para el resto de 2026.

La decisión se produjo después de que el caso de Pike se convirtiera en el segundo intento fallido de ejecución en Tennessee durante este año. En mayo, otra ejecución había tenido que ser suspendida después de que los funcionarios no consiguieran establecer una vía intravenosa adecuada.

Además, Frank Strada, comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, anunció su salida del cargo tras el episodio. El gobernador confirmó su renuncia y señaló que se realizará una revisión exhaustiva de lo sucedido.

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¿Por qué Christa Pike fue condenada a muerte?

Pike fue condenada por su participación en el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. En ese momento tenía 18 años.

La víctima, de 19 años, era compañera de Pike en un centro de formación laboral en Knoxville. Pike fue declarada culpable por su participación en el crimen y recibió la pena de muerte. Su entonces novio, Tadaryl Shipp, quien tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato, también fue condenado por su participación, aunque recibió una pena de cadena perpetua.

La ejecución de Pike tenía además un carácter histórico: habría sido la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años. Antes de este procedimiento, el estado había ejecutado a 17 personas desde el restablecimiento de la pena capital en 1977.

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Tras el fallido procedimiento, los abogados de Pike han solicitado que su sentencia de muerte sea conmutada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La defensa también ha pedido preservar todos los registros relacionados con la ejecución para determinar qué ocurrió durante el procedimiento y establecer las posibles consecuencias para la salud de la mujer.

Por ahora, la prioridad está puesta en su estado de salud. Pike continúa hospitalizada, inconsciente y conectada a un respirador, mientras sus médicos intentan estabilizarla y determinar el alcance de las posibles secuelas.

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