Por: Caracol TV

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El martes 29 de septiembre, una tragedia conmocionó a una familia en Texas, Estados Unidos, luego de que una niña de 4 años fuera hallada sin vida. Según las autoridades, su madre habría acabado con la vida de la menor pocas horas después de perder una batalla legal por la custodia.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:45 de la tarde, cuando las autoridades recibieron una alerta por detonaciones de arma de fuego provenientes del tercer piso de un edificio.

Al parecer, algunas personas que se encontraban en el lugar forzaron la entrada de una habitación para averiguar qué estaba sucediendo.

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Cuando la Policía local llegó a la vivienda, encontró el cuerpo sin vida de la niña, quien presentaba signos de violencia física y una herida de arma de fuego.

En la vivienda también se encontraba la madre de la menor, quien, según las autoridades, habría intentado herirse con un arma cortopunzante y mediante el consumo de sustancias tóxicas.

La mujer presentaba heridas de gravedad, por lo que fue atendida por personal médico, que intentó estabilizarla.

Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial bajo custodia policial. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades del Departamento de Policía de Houston, falleció debido a la gravedad de las lesiones que se habría ocasionado.

Una tragedia por disputa de una custodia

Según las autoridades, los hechos ocurrieron pocas horas después de que un juez le otorgara al padre de la menor el derecho exclusivo y temporal de decidir sobre el lugar de residencia de la niña, así como sobre su atención médica y educación.

La decisión judicial también establecía que la madre solo podía compartir con su hija mediante visitas supervisadas.

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