Por: EL PILON SA

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Christa Pike, una mujer de 50 años oriunda de Tennessee, Estados Unidos, permanece en estado crítico tras sobrevivir a un intento de ejecución por inyección letal fallido, hecho que ocurrió el miércoles 30 de septiembre de 2026 en la prisión Riverbend Maximum Security Institution. Pike había sido condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, ocurrido en 1995 en los alrededores de la Universidad de Tennessee, en Knoxville. La noticia fue confirmada por medios como DW Español y recoge los detalles judiciales y las reacciones institucionales posteriores al fallido procedimiento.

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De acuerdo con los documentos judiciales, el crimen tuvo lugar el 12 de enero de 1995. Pike, que tenía en ese momento 18 años, y Tadaryl Shipp, su novio de la época, llevaron a Slemmer a una zona apartada, donde la joven fue golpeada reiteradamente y falleció a causa de estas heridas. Pike fue posteriormente declarada culpable de asesinato en primer grado y recibió la sentencia de muerte, mientras que Shipp fue condenado a cadena perpetua por el mismo caso.

Desde su condena, Pike permaneció durante treinta años en el corredor de la muerte de Tennessee, periodo en el cual su defensa presentó varios recursos ante las autoridades judiciales, alegando entre otros aspectos las circunstancias que rodearon tanto el crimen como la juventud e inmadurez de su cliente en aquel entonces.

La ejecución de la sentencia fue programada para el 30 de septiembre de 2026. El procedimiento consistía en la administración de pentobarbital, un barbitúrico usado comúnmente en ejecuciones. Sin embargo, ni la primera ni la segunda dosis lograron causar su muerte, lo que obligó a las autoridades a suspender la ejecución y trasladar de urgencia a Pike a un hospital, donde actualmente permanece en estado crítico, según informaron sus abogados.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, reaccionó anunciando la suspensión de todas las ejecuciones previstas en el estado para lo que resta de 2026, mientras se lleva a cabo una revisión exhaustiva de lo sucedido.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos intervino posteriormente, considerando “abominable y cruel” el sufrimiento físico y mental provocado por los intentos fallidos de ejecución. La ONU, sigla que significa Organización de las Naciones Unidas, también llamó a las autoridades a no repetir el procedimiento y advirtió sobre posibles irregularidades en el juicio de Pike, reiterando su rechazo absoluto a la pena de muerte en cualquier sociedad.

¿Qué ocurrió durante la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee?

Durante la ejecución programada de Christa Pike, las autoridades intentaron administrar dos dosis de pentobarbital, pero ninguna logró provocar su muerte. La situación obligó a suspender el procedimiento y trasladarla de urgencia a un hospital, ya que permanecía con vida y en estado crítico. Este hecho llevó al gobernador de Tennessee a suspender las próximas ejecuciones y a iniciar una revisión de los métodos empleados en estos casos.

¿Cuál fue la reacción de la ONU frente al caso de Christa Pike y la pena de muerte?

La Organización de las Naciones Unidas reaccionó al caso condenando enérgicamente el sufrimiento causado a Pike y calificó el intento fallido de ejecución como “abominable y cruel”. Además, la ONU advirtió sobre la falta de garantías de un juicio justo en el caso y pidió al estado de Tennessee que no intente de nuevo ejecutar a la sentenciada, reiterando su posición contraria a la pena de muerte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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