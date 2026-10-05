Un caso que mantiene en incertidumbre a una familia de Chía es investigado por las autoridades luego del hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Prieto Parra, de 35 años, en una zona boscosa cercana al centro comercial Jumbo, en el municipio de Cundinamarca.

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El hallazgo ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando habitantes del sector se percataron de que había un hombre tendido junto a un árbol. Tras recibir la alerta, las autoridades llegaron al lugar y confirmaron que ya no tenía signos vitales.

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Según la información suministrada, Santiago presentaba una herida en la cabeza, aunque hasta el momento no se ha establecido públicamente qué la habría ocasionado ni si estaría relacionada directamente con su muerte.

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El cuerpo fue encontrado en inmediaciones de la avenida Pradilla, un sector conocido de Chía. La ubicación y las circunstancias en las que apareció Santiago han generado varios interrogantes entre sus familiares y habitantes del municipio.

Por ahora, no existe una versión oficial que permita establecer qué ocurrió antes de que el hombre terminara en ese lugar. Entre las preguntas que buscan respuesta están quién estuvo con Santiago antes de su muerte, cómo llegó hasta la zona boscosa y qué provocó la lesión que presentaba en la cabeza.

Tampoco se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso ni se ha establecido públicamente un posible móvil. La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán recopilar elementos que permitan reconstruir las últimas horas de vida de la víctima.

Más allá de la investigación, la muerte de Santiago representa una pérdida para una familia que lo conocía como un hombre trabajador y arraigado al municipio.

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El hombre, oriundo de Chía, se ganaba la vida trabajando en un parqueadero de la localidad. Su muerte tomó por sorpresa a sus allegados, quienes ahora esperan conocer las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

El caso también ha generado inquietud entre habitantes del sector, especialmente por tratarse de una zona en la que fue encontrado el cuerpo sin que, hasta el momento, se conozca públicamente quién pudo haberlo dejado allí.

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Los familiares de Santiago le dieron el último adiós el sábado 3 de octubre, durante las exequias realizadas en la parroquia Santa Lucía. Mientras avanzan las pesquisas, sus seres queridos esperan que las autoridades logren establecer qué ocurrió y, en caso de que se confirme la participación de terceros, determinar quiénes serían los responsables.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación y no hay una hipótesis oficial sobre el motivo de la muerte. La prioridad de las autoridades será esclarecer las circunstancias del hallazgo, establecer la causa exacta del fallecimiento y determinar si hubo participación de otras personas.

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