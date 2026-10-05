Así como se divulgó un controversial caso con una aerolínea, la historia del deceso de una mujer en el territorio nacional se ha convertido en un auténtico enigma en las redes sociales.

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Una ola de profunda consternación sacude al municipio de Concordia, Magdalena, tras la repentina muerte de Iris Paola Colón Polo este primero de octubre, tan solo un día después de conmemorar su natalicio rodeada de allegados.

El suceso causó gran conmoción social debido a la difusión de videos grabados durante el festejo, los cuales retrataban la notoria cercanía que la mujer mantenía con sus seres queridos.

Al culminar la reunión social, la joven se retiró a descansar a su dormitorio con absoluta normalidad, según replicó El Tiempo.

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Sin embargo, a la mañana siguiente, los familiares notaron que Iris no despertó a la hora habitual, situación que despertó preocupación en su entorno más cercano.

Frente a la falta de respuesta tras llamar insistentemente a la puerta, los parientes decidieron ingresar a la habitación.

En el lugar hallaron a Iris Colón en estado de inconsciencia, motivo por el cual buscaron ayuda médica urgente para socorrerla.

El hecho dejó desconcertados a sus allegados, quienes cuestionan los factores que originaron el colapso de quien horas antes mostraba plena normalidad durante la fiesta.

Secuencias audiovisuales difundidas en plataformas virtuales revelan la conmemoración de su cumpleaños número 30 en el interior de su vivienda.

En la grabación se aprecia a la cumpleañera degustando pastel, compartiendo con allegados y celebrando un día asociado habitualmente con la alegría y el homenaje personal.

Las imágenes muestran a la joven bailando alegremente mientras sostenía la vela en una mano y consumía una tajada del pastel con la otra.

En ese instante figuraba rodeada por amigas y parientes, quienes entre aplausos y bromas amenizaban la reunión festiva.

El desenlace fatal generó enorme asombro en las plataformas digitales, donde usuarios reflexionan sobre la fragilidad de la vida humana.

Asimismo, cientos de personas manifestaron sorpresa ante la brevedad del tiempo transcurrido entre el festejo y su deceso, coincidencia que muchos consideran “aterradora”.

Hasta este momento, las autoridades competentes no registran reportes oficiales o dictámenes exactos que aclaren los factores desencadenantes del deceso en el departamento del Magdalena.

Por esta razón, la comunidad solicita abstenerse de compartir teorías infundadas o especulaciones en redes que vulneren el dolor de los familiares.

En escenarios donde no existe una causa visible que explique el fallecimiento, los protocolos forenses demandan la ejecución de estudios científicos exhaustivos para determinar las causas reales.

De igual manera, la verificación de los antecedentes médicos del paciente resulta fundamental para establecer con precisión el origen clínico del triste hecho.

¿Qué hacer al hallar un cadáver en Colombia?

Encontrar un cadáver en Colombia exige actuar con máxima cautela, manteniendo la calma y activando de inmediato el protocolo legal de emergencia establecido por las autoridades competentes.

Lo primero que debe hacer es comunicarse de forma inmediata con la Línea 123 de la Policía Nacional para reportar el hallazgo y brindar la ubicación exacta del lugar.

Evite tocar, mover o alterar el cuerpo y cualquier objeto cercano, ya que la escena constituye un área con valiosa evidencia física para la investigación judicial posterior.

Permanezca a una distancia segura para no contaminar la zona con huellas o rastros, impidiendo además el ingreso de personas curiosas o no autorizadas al perímetro demarcado.

Espere la llegada de los agentes de la Policía Nacional, quienes acordonarán el sitio y asumirán el control inicial de la situación conforme a la ley.

Posteriormente, las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación o la Sijín realizarán el levantamiento del cadáver e iniciarán las inspecciones técnicas preliminares correspondientes en el sitio.

Ofrezca su testimonio completo y datos de contacto a los funcionarios judiciales encargados si presenció hechos relevantes o descubrió directamente el cuerpo en la vía.

Siga atentamente las instrucciones brindadas por los peritos expertos y los uniformados presentes, facilitando su labor investigativa sin interferir en los procedimientos técnicos del caso.

El cadáver será trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Acatar con rigurosidad los pasos normativos ante el hallazgo de una persona fallecida resulta indispensable para preservar la cadena de custodia y garantizar la justicia.

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