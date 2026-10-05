El periodismo, la cultura y la opinión pública del suroccidente colombiano se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Mario Fernando Prado López, ocurrido en la madrugada de este lunes 5 de octubre en la ciudad de Cali. Según confirmaron fuentes cercanas a El País de Cali, el deceso del reconocido intelectual y comunicador se produjo luego de dar una valiente e intensa batalla contra un cáncer muy agresivo que deterioró su salud en los últimos meses.

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La partida de Prado deja un vacío irreparable en los medios de comunicación y en la vida cultural de la capital del Valle del Cauca. A lo largo de su prolífica vida, se destacó por ser un profesional multifacético: abogado de formación, administrador de empresas, publicista visionario, pianista empírico y, sobre todo, un apasionado periodista y columnista que dejó su pluma plasmada en las páginas de El País durante más de cuatro décadas ininterrumpidas.

Su talento y rigor periodístico le valieron múltiples reconocimientos a lo largo de su trayectoria, consolidándose como un referente insustituible de la opinión regional. Asimismo, fundó y dirigió espacios de gran recordación en la radio y la televisión local, con los cuales conquistó a audiencias de distintas generaciones gracias a su particular sensibilidad artística y su profundo amor por la región.

Desde tempranas horas de este lunes, tras confirmarse la noticia, múltiples personalidades de la política regional, colegas del gremio periodístico, empresarios y ciudadanos han expresado a través de las redes sociales profundas muestras de dolor y solidaridad con su familia. Sus columnas, caracterizadas por un estilo frontal, elegante y analítico, se convirtieron durante años en lectura obligatoria para comprender el pulso social de Cali y el departamento.

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Con su partida, el Valle del Cauca despide a uno de sus hijos más ilustres, un hombre cuya pluma y sensibilidad artística marcaron un hito en la historia de los medios locales. Paz en su tumba.